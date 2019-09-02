أخبار مصر | بـ "خمس طرق".. كيف تتقدم بشكوى لـ"الأعلى للإعلام"؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ "خمس طرق".. كيف تتقدم بشكوى لـ"الأعلى للإعلام"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعطى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الحق للجمهور والمواطنين في التقدم بشكاوى ضد أي محتوى يتم تقديمه على جميع منصات الصحافة والإعلام بكافة أشكالها، سواء كانت إلكترونية أو ورقية أو إذاعية أو تلفزيونية.

وحدد المجلس 5 وسائل لتقديم الشكاوى ضد المحتوى المخالف، سواء في الصحافة ورقية وإلكترونية، أو الإذاعة أو التليفزيون، كما حدد نظامًا تمر به الشكوى، بدءًا من تقديمها وحتى صدور قرار إزاء ارتكاب مخالفات إعلامية.

المرحلة الأولى تتضمن تقديم الشكوى عبر 5 طرق، وهي: "استمارة الشكوى على الموقع الرسمي للمجلس، الاتصال التليفوني، الواتس آب عبر رقم 01090004169، طلب اللقاء المباشر بأعضاء اللجنة، المرصد الإعلامي"، ثم تأتي مرحلة الفحص في التحقيق، وبعد ذلك تصدر اللجنة توصيتها وترفعها للمجلس لاتخاذ قرار بشأنها.



تتضمن استمارة الشكوى خانات ببيانات كاتب الشكوى ومضمونها، كما تتلقى اللجنة شكاوى الجمهور ضد المحتوى الإعلامى، سواء فى الفضائيات أو الصحف الورقية أو المواقع الإلكترونية، فضلا عن شكاوى الإعلاميين من أية تدخلات تعوق استقلالية عملهم أو تؤثر عليه ضمانا لحرية الإعلام.

وتضم لجنة الشكاوى في عضويتها كل من جمال شوقي رئيس اللجنة، وصالح الصالحي ومجدي لاشين، مقررا اللجنة.

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وتتلقى اللجنة شكاوى الجمهور ضد المحتوى الإعلامي على الموقع الرسمي، سواء في الفضائيات أو الصحف الورقية أو المواقع الإلكترونية، كما تتلقى أيضًا شكاوى الإعلاميين ضد أي تدخلات تعوق استقلاليه عملهم أو تؤثر عليه، وذلك ضمانًا لحرية الإعلام، وتم إنشاء استمارة إلكترونية يمكن من خلالها التواصل وإرسال كافة الشكاوى، والتي تأتي على الرابط التالي:

http://scm.gov.eg/complaints/

وتلقت اللجنة منذ إنشاء المجلس مئات الشكاوى من المواطنين ضد قنوات وإعلاميين وصحفيين، تقوم اللجنة بالتحقي فيها بشكل دوري.

كانت أعدت لجنة الشكاوى بالمجلس، اللائحة التنفيذية للجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية، وتضم اللائحة 27 مادة تحدد الجزاءات الخاصة بكل مخالفة إعلامية تضمنتها المعايير والأكواد الخاصة بالمجلس.

وتحدد اللائحة الغرامات المالية والحالات التي تخضع فيها الوقائع للتحقيق، كما تحدد الضمانات الخاصة للمخالفين بشأن حقهم في تقديم التماسات وتظلمات من القرارات.