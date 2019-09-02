أخبار مصر | وزير الداخلية يستقبل المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يستقبل المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، جيل دو كيرشوف المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبى الذى يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد من كبار معاونيه.

وخلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الوزارة والأجهزة المعنية بالأمن ومكافحة الإرهاب فى الإتحاد الأوروبى وأساليب تدعيمها والتحديات الأمنية التى إستجدت فى ضوء التطورات السياسية المتسارعة فى منطقة الشرق الأوسط، وقد أعرب المسئول الأوروبى عن تقديره للدور الذى تقوم به أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ونجاحها فى تخطى كافة المعوقات والتحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى رغبته فى توسيع قاعدة التعاون الأمنى وتبادل المعلومات بين أجهزة الإتحاد الأوروبى المعنية ووزارة الداخلية المصرية لمجابهة المخاطر الإرهابية المحتملة والمرتبطة بتحركات الخلايا والعناصر المتطرفة فيما بين بؤر التوتر بالشرق الأوسط ودول القارة الأوروبية.

وقد عرض السيد وزير الداخلية خلال اللقاء إستراتيجية الوزارة الإستباقية فى مجال مكافحة الإرهاب والجهود المبذولة لتفكيك الخلايا الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها وتدمير بنيتها التحتية، وعلى الصعيد الدولى أكد سيادته على حتمية تضافر الجهود الدولية لمحاصرة مخاطر الإرهاب فى ضوء إمتداد تهديداته لأغلب دول العالم، محذرًا من خطورة توفير ملاذات آمنة للعناصر المتطرفة التى تستتر خلف مفاهيم دينية مغلوطة وتروج لثقافة العنف والتدمير.

وفى ذات السياق أكد على ترحيب الوزارة وإستعدادها الكامل لتطوير علاقات التعاون الأمنى مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب بالإتحاد الأوروبى وبخاصة فيما يتصل بتبادل المعلومات ذات الصلة بالعناصر الإرهابية وتحركاتها ومصادر تمويلها، وذلك فى إطار وعى الوزارة بأبعاد وجسامة تلك المخططات الإرهابية وما تمثله من خطورة على حالة الإستقرار والسلم محليًا وإقليميًا.

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أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، بحبس سيدة وتدعى "ر.م" تبلغ من العمر 27 عامًا وتعمل كوافيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإنشائها صفحة على أحد المواقع الإباحية، لاستقطاب الرجال لممارسة أعمال الدعارة، مقابل مبالغ مالية، وتم ضبطها في أحد الكافيات الشهيرة بمنطقة أحمد عرابي بالعجوزة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدة تدعى "ر.م"، تبلغ من العمر27 عامًا، وتعمل كوافيرة، لإنشائها صفحة على أحد المواقع الإباحية، لاستقطاب الرجال لممارسة أعمال الدعارة، مقابل مبالغ مالية، وتم ضبطها في أحد الكافيات الشهيرة بمنطقة أحمد عرابي بالعجوزة.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهمة للتواصل معها، واتفقت معه على ممارسة الجنس مقابل 1500 جنيه للساعة، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرة وتم ضبط المتهمة والقبض عليها.

وبمواجهتها اعترفت بقيامها بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية، لاستقطاب راغبي المتعة الجنسية مقابل مبالغ مالية.