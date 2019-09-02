مصر | لإقامتها علاقة جنسية مع شابين.. عامل يذبح زوجته بالسيدة زينب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهم قتل زوجته لإقامتها علاقة جنسية مع شابين بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.

وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى ياسين مدير قطاع الغرب مفاده تلقيه بلاغا من الرائد أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب بوجود قتيلة داخل أحد للمنازل بدائرة القسم وبالانتقال والفحص عثر على جثة "فاطمة"، ٢٣ سنة، ربة منزل، مصابة في الجمجمة وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها العرفي "أحمد"، ٢٨ سنة، عامل رخام، وألقى القبض على المتهم بعد نصف ساعة فقط من هروبه.

وأمام العميد محمد مصطفى مأمور قسم شرطة السيدة زينب، اعترف بارتكاب الواقعة، وقال إنه ليلة أمس فؤجى بعودة زوجته في وقت متأخر من الليل وعندما سألها عن سبب تأخرها، أخبرته أنها كانت بصحبة شابين وأقامت معهما علاقة جنسية، فقام بالتعدي عليها بشومة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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لممارسة الدعارة.. حبس كوافيرة في العجوزة 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، بحبس سيدة وتدعى "ر.م" تبلغ من العمر 27 عامًا وتعمل كوافيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإنشائها صفحة على أحد المواقع الإباحية، لاستقطاب الرجال لممارسة أعمال الدعارة، مقابل مبالغ مالية، وتم ضبطها في أحد الكافيات الشهيرة بمنطقة أحمد عرابي بالعجوزة.

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وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدة تدعى "ر.م"، تبلغ من العمر27 عامًا، وتعمل كوافيرة، لإنشائها صفحة على أحد المواقع الإباحية، لاستقطاب الرجال لممارسة أعمال الدعارة، مقابل مبالغ مالية، وتم ضبطها في أحد الكافيات الشهيرة بمنطقة أحمد عرابي بالعجوزة.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهمة للتواصل معها، واتفقت معه على ممارسة الجنس مقابل 1500 جنيه للساعة، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرة وتم ضبط المتهمة والقبض عليها.

وبمواجهتها اعترفت بقيامها بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية، لاستقطاب راغبي المتعة الجنسية مقابل مبالغ مالية.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.

بـ أسلحة نارية وذخائر".. سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بأكتوبر

نجح رجال مباحث الجيزة، في القبض على واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة أكتوبر، وضبط بحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخائر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فوده رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات للرائد هاني عماد رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، مفادها قيام كل من عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات، سلاح، مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية"، ومطلوب التنفيذ عليه قضيتين "مخدرات سلاح"، عاطل مقيم بدائرة مركز فرشوط بقنا، بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحراسة قطعة أرض يُقام عليها إنشاءات تابعة لإحدى شركات المقاولات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف قطعة الأرض المُشار إليها، وأمكن ضبط المتهم الثاني، وبحوزته (بندقية آلية، 4 خزائن، 45 طلقة من ذات العيار، كما أرشد عن مكان إخفاء الأسلحة الخاصة بالمتهم الأول بذات قطعة الأرض المُشار إليها حيث أمكن ضبط رشاش متعدد، 4 شريط طلقات يحتوي على 210 طلقة لذات العيار، بندقية آلية، و4 خزائن، 50 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك مع المتهم الهارب في حيازة الأسلحة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.