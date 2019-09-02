شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تضع 5 توائم في مستشفى خاص بسوهاج بعد وفاة طفلتها الأولى منذ عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضعت سيدة من مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج 5 توائم بحالة جيدة داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة سوهاج، وذلك بعد مرور عامين على وفاة أول طفلة لها عقب زواجها.

وقال الدكتور مصطفى أمين، أخصائى النساء والتوليد، الذي أجرى عملية الولادة لـ«المصرى اليوم»، أن والدة التوائم الخمسة (25 سنة – ربة منزل)، زوجها يعمل مؤذن بالأوقاف، وقد حضرت له في عيادته منذ 10 شهور تشتكى من تأخر الحمل بعد وفاة طفلتها الأولى منذ عامين، فأمرها بتناول حبوب منشطة للحمل، لافتا إلى أن التنشيط لحدوث الحمل تسبب في حملها في 5 أجنة، ورفضت إنزال 2 منهم عقب حدوث الحمل بشهرين حفاظا على صحتها.

وأضاف الدكتور مصطفى «رفضت السيدة أي تدخلات طبية أثناء المتابعة، وحدث ثبوت للحمل في الشهر السادس، وظلت على المتابعة الطبية حتى وصولها إلى الشهر الثامن، وتم إجراء عسيدة تضع 5 توائم في مستشفى خاص بسوهاج بعد وفاة طفلتها الأولى منذ عامين.