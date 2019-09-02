شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد الجناح الفرنسي في معرض البناء والتشييد «بيج فايف مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارة الجناح الفرنسي المشارك بفعاليات المعرض الدولي «بيج فايف مصر»، والذي يعد حدثاً واعداً لقطاع البناء في البلاد، وذلك في الفترة من الثاني إلى الرابع من سبتمبر 2019.

وأكد الوزير خلال كلمته بالمعرض، أن الدولة تقوم حالياً بتنفيذ عدد كبير من مشروعات التنمية العمرانية، وذلك في إطار تنفيذ أهداف المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052، وأولها مضاعفة المعمور المصري من حوالى 7 % إلى حوالي 14 %، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة، حيث إن مساحة المعمور الحالي أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية في ظل الزيادة السكانية المطردة، موضحاً أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية في المجالات المختلفة (الزراعة – الصناعة – التعليم – وغيرها)، فعلى سبيل المثال في مدينة العلمين الجديدة، أول نشاط سيتم تشغيله، هو نشاط الجامعات التي يتم تنفيذها حاليا.

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وشهدت النسخة الثانية لمعرض «بيج فايف مصر» المشاركة هي الأولى من نوعها في مصر لشركتين فرنسين من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة وهما شركتي دولابي وأورومير اللتين تسعيان لتطوير شراكات مع النظراء المصريين.

وشارك في فعاليات المعرض نادي المدينة المستدامة الفرنسي وهو كيان أسسه القسم الاقتصادي لسفارة فرنسا في ديسمبر 2016 ويتكون من مجموعة من الشركات الفرنسية حيث سيمثل النادي ١٣ شركة هم: ألستوم وأرتليا وكولاس راي وكونسوليس (أو.سيه.بيه.سيه) وإيمرود وأو.تيه.إف وجيس وجيوسيكل وسان جوبان وشنيدير إلكتريك وسيتك وسيسترا وفيوليا. إذ يهدف النادي إلى الترويج للعرض الفرنسي والمساهمة في إعداد قطاع المدينة المستدامة المصري وذلك عبر معرفة الاحتياجات وقطاعات السوق عالية الإمكانات فضلا عن تحديد متخذي القرارات التشغيلية. كما يعمل نادي المدينة المستدامة على تنشيط التعاون بين أعضائه لتقديم حلول متكاملة للتحديات المحلية الخاصة بالنقل والطاقة والمياه وإدارة المخلفات ...إلخ.

وتحظى المنصة الفرنسية برعاية شركة فيوليا ووتر تكنولوجي وهي فرع لمجموعة فيوليا التي تعد جهة رائدة عالمياً في مجال تحسين إدارة الموارد. فمن خلال وجود ما يقرب من 171000 موظف لها على مستوى العالم، تقوم المجموعة بتصميم وتوفير حلول لإدارة المياه والمخلفات والطاقة مما يساهم في التنمية المستدامة للمجتمعات والصناعات.