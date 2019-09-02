شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع سائق سقط في ترعة أثناء عودته بالسيارة للخلف وعامل لحام صعقته الكهرباء بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي سائق ميكروباص وعامل لحام مصرعهما في حادثين منفصلين بدائرة مركز سوهاج، وقالت التحقيقات إن الأول غرق في الترعة إثر سقوط سيارته بداخلها حال عودته بها إلى الخلف، بينما صعقت الكهرباء الثاني ثناء تركيبه باب حديدى لأحد المنازل ولامست يده سلك كهرباء عارٍ.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين، فانتقل العميدان عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، ومحمد حامد، رئيس فرع الأمن العام، وتبين من المعاينة والفحص، أنه في الحادث الأول ورد بلاغ من مستشفي سوهاج التعليمي بوصول محمد كمال «28 سنة- سائق» ويقيم بدائرة المركز جثة هامدة إدعاء غرق، وقرر والده «59 سنة – مهندس زراعى» أنه أثنا قيادة المذكور سيارة «ميكروباص» وحال رجوعه للخلف سقطت في ترعة «الفاروقية» المجاورة للطريق مما نتج عنه غرقه ووفاته.

ولقي محمد محمود (17 عامًا – عامل لحام) ويقيم بقرية «بندار الكرمانية» بدائرة المركز مصرعه، عندما لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية بماكينة اللحام أثناء تركيبه باب حديدى بأحد منازل القرية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى سوهاج العام، وتحرر بالحادثين المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.