شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تبحث مع القائم بأعمال السفير الإنجليزي الاستعداد لقمة المناخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع نيراف باتيل القائم بأعمال السفير الإنجليزي والوفد المرافق له، بحضور عدد من قيادات الوزارة ببيت القاهرة، وذلك لمناقشة التقدم المثمر الذي تم إحرازه في التعاون بين الطرفين في العديد من الملفات البيئية والاستعدادات لقمة المناخ للأمم المتحدة التي تعقد في نيويورك نهاية الشهر الجاري.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية مستقبل العمل المناخي والتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، وأن مصر ترأس المجموعة الإفريقية في مفاوضات تغير المناخ باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وقامت بإطلاق ودفع المبادرة الإفريقية للتكييف، وأشارت إلى أن مصر تعمل على تفعيل التعاون المتوازي للثلاث اتفاقيات (التغير المناخي- التنوع البيولوجي- مكافحة التصحر)، وكيفية الإستفادة من المصادر المتاحة وتوظيفها في هذه المجالات، مشددة على ضرورة التزام الدول بالحفاظ على التوازن البيئي العالمي.

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وتطرّقت الوزيرة إلى أهمية زيادة رفع الوعي البيئي بالتغيرات المناخية للمجتمع المدني خاصة في مجال الجامعات والمدارس وتحديد نوع المشاريع التي يمكن أن تتم في مجال التنوع البيولوجي مثل اهتمام مصر بتطوير المحميات الطبيعية وتشجيع المجتمع المدني للحفاظ عليها ودعم القطاع الخاص للاستثمار بها من خلال وضع خدمات داخل المحمية.

وأكد نيراف باتيل استعداد دولته للتعاون المثمر بين البلدين وخاصة الدعم المادي في مجال السندات الخضراء لما لديهم من خبرة في مجالي البورصة والقطاع المالي، كما أعرب عن رغبة بلده في التعاون في مجال دعم المخلفات الصلبة والتغير المناخي والتنوع البيولوجي.

ووجه الدعوة للوزيرة لتكون ضيف شرف لحدث تغير المناخ والذي تقيمه السفاره الإنجليزية في أكتوبر، وذلك نظرًا للجهود الكبيرة التي قامت بها مصر في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالتحضير لقمة المناخ المقبلة.