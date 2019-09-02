شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط» يشيد بأبطال العالم في كرة اليد: تنتمون لمؤسسة تعليمية ناجحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط بأداء أعضاء المنتخب المصري لكرة اليد الحائز على بطولة كأس العالم للناشئين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبدالغفار، وأعرب عن تقديره واعتزازه الكبيرين بالشباب الذين تمكنوا من إحراز البطولة خصوصًا في ضوء انتمائهم إلى مؤسسة تعليمية عربية ناجحة تابعة للجامعة العربية، وهي الأكاديمية التي تشجع طلابها على التميز الرياضي.

وأعرب «أبوالغيط» عن تطلعه لان يتمكن جميع الرياضيين العرب- خصوصًا من الشباب- من استلهام روح الانتصار والعزيمة التي مكنت المنتخب المصري من الحصول على اللقب العالمي.

وأبدى أبوالغيط تمنياته للمنتخب بحصد المزيد من البطولات على جميع المستويات، مؤكدًا تقديره لهم لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة وبذل الجهد وصولا للهدف.