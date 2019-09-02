شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإسكندرية يعلن انطلاق البطولة الشاطئية للجامعات في «باجوش» 5 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، انطلاق البطولة الشاطئية للجامعات بمخيم باجوش في مطروح خلال في الفترة من 5 إلى 10 سبتمبر الجاري، على أن يعقد الافتتاح الرسمي السبت ٧ سبتمبر بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و٢٥ رئيس جامعة مصرية.

وقال «الكردي» إنه تفقد المعسكر للاطمئنان على الترتيبات التنظيمية استعدادا لاستقبال البطولة الشاطئية للجامعات المصرية، وتفقد جميع أرجاء المخيم للاطمئنان على أحوال الإقامة والتغذية لرواد المخيم حاليا وتحدث واستمع إلى آراء ومقترحات أعضاء الفوج من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، في حضور الدكتور محمد بهى الدين، قائد الفوج الثانى عشر، ومحمود جمال، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد خفاجة مدير إدارة المعسكرات بالجامعة، وهيئة إشراف المعسكر .

وأوضح أنه سيجري توفير أتوبيس مساء يوم الجمعة المقبل لنقل الصحفيين الراغبين في حضور الافتتاح التي تبدأ صباح السبت، مع توفير مكان للإقامة والإعاشة بمقر المخيم.