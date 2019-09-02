شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» يجتمع بمتعهدي جمع قش الأرز بالدقهلية لمواجهة نوبات تلوث الهواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد جهاز شؤون البيئة لشرق الدلتا اجتماعا مع متعهدي مواقع جمع قش الأرز بالدقهلية بالإدارة الزراعية بميت سويد، في إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود والحملات البيئية استعدادا لموسم جمع قش الأرز، حيث تم عرض آلية العمل ببروتوكول تجميع قش الأرز والتأكيد على مهمات الحماية المدنية بالمواقع والاشتراطات الواجبة لعملية الجمع، وتكثيف الجهود لعدم حدوث حالات حرق وتعظيم الاستفادة من المتبقات الزراعية.

وفي إطار جهود وزارة البيئة وحملات التوعية التي تنظمها للتعريف بمنظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، قام فرع البيئة لشرق الدلتا بتنفيذ عدد من حملات التوعية البيئية ولقاءات مع المزارعين بالعزب والنجوع، حيث تم تنفيذ حملة توعية بيئية بعزبة أبوالعينين- ميت غمر، وتم الحديث المفصل مع المزارعين عن طرق الاستفادة من قش الأرز وأضرار الحرق المكشوف، وجهود وزارة البيئة للحد من تلوث الهواء.

وطالب المزارعون بزيادة معدات الجمع والنقل والكبس والفرم للمتعهدين هذا العام لاستمرار النجاح في مواجهة السحابة السوداء خلال الأعوام الماضية خاصة في ضوء المجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة البيئة لمواجهة نوبات التلوث الحادة.