شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلًا مدارس» تستقبل للمواطنين لليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد معرض «أهلًا مدارس» اقبالاً متوسطاً من قبل المواطنين في اليوم الثاني له بعد أن افتتحه وزير التموين، أمس، بأرض المعارض بالتنسيق بين وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، الذي يضم العديد من المتاجر المكتبية بالمعرض، بعروض مخفضة للمواطنين تصل إلى 30%.

اليوم الثاني لمعرض أهلًا مدارس بأرض المعارض فى مدينة نصر

واستقبل المعرض الزائرين الذين أبدوا بآرائهم في المنتجات المعروضة من قبل المكتبات والمعارض المشاركة، حيث أشادوا بالخصومات المقدمة على الأدوات المدرسية، بالإضافة لجودة المنتجات، كما أن المعرض يقدم جميع السلع المتفاوتة في الامكانيات والاسعار بنفس المكان، مما يوفر وقت وجهد على أولياء الأمور خاصة من لديه أكثر من طفل.

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وشملت المنتجات الموجودة بالمعرض كافة المستلزمات المدرسية من أقلام وكشاكيل وحقائب مدرسية والزي المدرسي وإكسسوارات الأدوات المدرسية.

اليوم الثاني لمعرض أهلًا مدارس بأرض المعارض فى مدينة نصر

وشارك في المعرض عدد من المكتبات والشركات الخاصة لبيع الأدوات المدرسية بكافة أنواعها وأشار أصحاب المكتبات أن الإقبال يزيد بسبب عروض الخصومات التي تقدم بشكل استثنائي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع الأعباء عن محدودي الدخل.

اليوم الثاني لمعرض أهلًا مدارس بأرض المعارض فى مدينة نصر

كما أضاف محمد عادل، أحد منظمي المعرض ومدير إدارة العلاقات العامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن مكان معرض أهلا مدارس يختلف سنويا، ولكنه يقدم نفس الخدمة باختلاف أماكن تواجده، بالإضافة إلى شوادر أهلا مدارس التي تتعاون فيها الغرفة التجارية بالقاهرة مع محافظة القاهرة، ولكن المعرض هنا تتعاون فيه الغرفة مع وزارة التموين، وقام بافتتاح المعرض أمس الأحد وزير التموين.

اليوم الثاني لمعرض أهلًا مدارس بأرض المعارض فى مدينة نصر

واستكمل أن الغرف التجارية بالقاهرة تدعو أصحاب المكتبات لبيع المستلزمات المدرسية باسعار مخفضة داخل المعرض مع توفير مكان البيع مجانا، وذلك تضامنا من الغرفة والوزير لتخفيف العبء على كاهل المواطن المصرى، ومن جانبه أوضح ان مدة المعرض تستغرق 8 أيام يشهد فيها المعرض اقبالا كبيرا من قبل المواطنين.

اليوم الثاني لمعرض أهلًا مدارس بأرض المعارض فى مدينة نصر

اليوم الثاني لمعرض أهلًا مدارس بأرض المعارض فى مدينة نصر

اليوم الثاني لمعرض أهلًا مدارس بأرض المعارض فى مدينة نصر

اليوم الثاني لمعرض أهلًا مدارس بأرض المعارض فى مدينة نصر

اليوم الثاني لمعرض أهلًا مدارس بأرض المعارض فى مدينة نصر

اليوم الثاني لمعرض أهلًا مدارس بأرض المعارض فى مدينة نصر

اليوم الثاني لمعرض أهلًا مدارس بأرض المعارض فى مدينة نصر