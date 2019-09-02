شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 30 حالة تعدٍ بإجمالي مساحة 8400 متر مملوكة للآثار في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من تنفيذ 30 حالة إزالة التعديات الواقعة على الأراضى المملوكة لهيئة الأثار بإجمالي 8400 متر مربع بقرية الدير التابعة لمركز قنا.

كانت حملة مشتركة ببن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بإشراف أشرف أمين نائب رئيس الوحدة المحلية والقائم بأعمال رئيس المدينة وقوات الأمن قد شنت حملة مكبرة استعانت بعدد 4 لودر و6 سيارات نقل و5 سيارات من الأمن المركزي لتأمين الإزالة وأسفرت عن إزالة عدد 30 حالة بإجمالي 8400 متر مربع بقرية الدير حيث تمثلت التعديات في إقامة أسوار ومبانى على الأراضى المملوكة لهيئة اآثار، وتمت إزالة التعديات وتحرير محضر الوقائع وإنذار المعتدين بعدم العودة التعديات مرة أخرى

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أنه لا تهاون مع المعتدين على الأراضي المملوكة للدولة سواء بالزراعة أو البناء، مؤكدًا استمرار حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية بجميع قرى ومدن المحافظة موجهًا المسئولين بعدم السماح بعودة التعديات تحت أي ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقًا للقانون.