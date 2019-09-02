شكرا لقرائتكم خبر عن محسن عادل: «تحرير الدولار الجمركي قرار إيجابي.. ولن يؤثر على الأسعار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محسن عادل، الخبير الاقتصادي، تأثير تحرير سعر الدولار الجمركي، على أسعار السلع المختلفة.

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وقال عادل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الفترة المقبلة لن تشهد تذبذب حاد بسعر الدولار، وهو ما شجع على قرار تحرير سعر الدولار الجمركي»، مشيرا إلى أن مخاوف زيادة نسبة التضخم، نتيجة تحرير سعر الدولار الجمركي، غير منطقية، كون الدولار الجمركي كان يطبق على السلع الأساسية فقط منذ ديسمبر 2018 .

وتابع «الدولة تدعم جزء كبيرا من السلع الأساسية، وبالتالي تحرير سعر الدولار الجمركي منطقي، كون الدولة كانت الدعم مرتين»، مشيرا إلى أهمية تشديد الرقابة على الأسواق، منعا لاستغلال التجار عملية تحرير سعر الدولار الجمركي ورفع الأسعار.

وأردف «تم اتخاذ قرار تحرير سعر الدولار الجمركي في أفضل وقت مناسب، وتأثيره سيكون إيجابيا».