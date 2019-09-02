شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تكشف خطتها لتوصيل الصرف الصحي للمناطق الريفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق والصرف الصحي، الحلول غير التقليدية لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالريف المصري.

وقال إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد «ما يزيد من صعوبة توصيل خدمات الصرف الصحي أن هناك 4 آلاف و800 قرية، وما يقرب من 30 ألف عزبة ونجع وتابع»، مشيرا إلى أن بعض المناطق الريفية تتكون من 50 منزلا فقط.

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وأوضح أنه تم توصيل خدمة الصرف الصحي لأكثر من 35% من القرى المصرية خلال السنوات الأربع الماضية.

وأردف «الإسكان بدأت تفكر في تنفيذ حلول غير تقليدية لتوصيل الصرف الصحي بمختلف المناطق الريفية، ومن بينها النظام اللامركزي عبر توصيل الصرف الصحي لكل قريتين متجاورتين بنظام موحد.

ولفت إلى أن الطرق غير التقليدية في توصيل خدمات الصرف الصحي للقرى، ستساهم في توفير الوقت والعملة الصعبة.