شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسماعيلية» تتسلم الدفعة الثانية من لحوم الأضاحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت مديرية أوقاف الإسماعيلية برئاسة فضيلة الشيخ مجدي بدران، وكيل الوزارة باستلام 4 طن «لحوم صكوك الأضاحي دفعة ثانية» ضمن مشروع صكوك الأضاحي، الذي تنفذه وزارة الأوقاف في مختلف المحافظات، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا.
وأشار الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، في بيان، الاثنين، إلى أنه تم التوزيع على مندوبي الإدارات الفرعية، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر والفئات الأولى بالرعاية، في مختلف مراكز ومدن المحافظة وبالإشراف الكامل من التفتيش العام بالوزارة، والدفعة الثانية تقدر بأربعة أطنان من اللحوم تضاف إلى سابقتها من الدفعة الأولى المقدرة بأربعة أطنان ليكون جملة ما تم توزيعه حتى الآن بالمحافظة 8 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي.
وذكر وكيل الوزارة أنه تم تشكيل لجنة بالمديرية لمتابعة توزيع لحوم الأضاحي، والإشراف الكامل على عملية التوزيع.
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