شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 42 ألف مواطن ضد البلهارسيا في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل الوزارة، أعمالها لليوم الثاني من الحملة القومية للتجريع ضد البلهارسيا والتي إنطلقت بالأمس وتستمر حتي يوم السبت الموافق ٥ أكتوبر المقبل.

ومن جانبه تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الفرق الطبية بالقري التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية رافقه الدكتورة زينب الشاعر مديرة الإدارة الصحية بالإبراهيمية، وتم التأكد من إنتظام سير العمل بالحملة، وإعطاء الجرعات المناسبة لجميع المواطنين بالقري والعمل بشكل منتظم من منزل لمنزل.

وقال الدكتور هشام مسعود أن الفرق الطبية قامت بتجريع 41731 مواطنًا حتي مساء أمس وبلغ عدد أقراص العلاج المستخدمة 125871 قرصًا، موضحا أن الحملة تستهدف مليون، 129 ألف، 580 مواطنًا، في عدد ١٢٨ بؤرة بمحافظة الشرقية من خلال 185 فرقة طبية، وأن التجريع يتم عن طريق تناول أقراص سهلة البلع والبالغ عددها 3 ملايين و49 ألفا و866 قرصًا بالمحافظة، تعطي لجميع المواطنين من سن 6 سنوات وحتي 65 سنة، بإستثناء السيدات الحوامل، والمرضعات، ومرضي الفشل الكبدي، والفشل الكلوي.