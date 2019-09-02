شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اختبارات قبول أبناء الشهداء في مدارس التمريض بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اختبارات القبول للمتقدمين من أبناء الشهداء للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض على مستوى محافظة شمال سيناء طبقا للقواعد والاشتراطات المحددة من وزارة الصحة ومحافظ شمال سيناء.

وأكد الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة والمشرف العام على الاختبارات، أنه تم البدء باختبارات في الإملاء واللغة الإنجليزية ثم اختبار المعلومات العامة والاختبارات الشخصية للمتقدمين من أبناء الشهداء عن طريق لجنة متخصصة مكونة من مديريتي الصحة والتربية والتعليم والمحافظة، تأكيدا للشفافية والتحقق من تطبيق القواعد واشتراطات القبول.

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وأوضح أن تصديق اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بالموافقة على استثناء شرط المجموع في قبول تقديم أبناء الشهداء لمدارس التمريض بالمحافظة للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ على أن يكون بكل فصل عدد 2 من أبناء الشهداء.

من جانبه أكد الدكتور أحمد عبدالفتاح مدير إدارة التدريب والمدارس أن التقديم طبقا للشروط الآتية:

يستثنى شرط المجموع للمتقدمين من أبناء الشهداء. أن يحق لمن تقدم قبل ذلك التقديم مرة أخرى خلال العام الدراسي الحالي

3. أن استثناء شرط المجموع لأبناء الشهداء يأتي مع شروط القبول لمدارس التمريض بالمحافظة وهي: الحصول على الشهادة الإعدادية من مدارس المحافظة خلال العام الدراسي 2019 / 2020، وأن يكون المتقدم من أبناء المحافظة، والحصول على شهادة التعليم الأساسي من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي منها، وألا يقل سن المتقدم عن 14،5 عاما ولا يزيد عن 18 عاما في 1- 10- 2019، وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء الدراسة وعدم النقل من محافظة لأخرى، علاوة على اجتياز الاختبارات وهي اختبار شخصي في قوة الملاحظة ولباقة الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة، والاختبار الطبي بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة ويتضمن كشف نظر وكشف باطنة واختبارات مخدرات واختبار نفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية واختبار الإملاء واللغتين العربية والإنجليزية بشرط الحصول على 7 درجات من 10 في كل اختبار، وكشف الهيئة ويتضمن الخلو من العيوب الخلقية وحسن المظهر وسلامة النطق والتناسق بين الطول والوزن. مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح أبناءنا الطلبة.