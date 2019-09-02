شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من 19 دولة يتفقدون البنك الزراعي وعددًا من المشاريع في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل البنك الزراعي المصري بالغربية، الاثنين، وفدا من 19 دولة لتبادل الخبرات في المجال المصرفي، والاستفادة من خبرة البنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الاقتصاد القومي. وأشاد الوفد -بحسب بيان- بريادة مصر وحسن الضيافه والاستقبال، وقاموا بزيارة عدده مشاريع مثل محطه فرز وتعئبة وتصدير الفاصوليا، وكذلك مشروع تسمين الماشية ومشروع «ثلاجة حفظ البطاطس» وذلك كله بتمويل من البنك الزراعي المصري، حيث كان في استقبالهم المحاسب عبدالمجيد صقر المستشار التنفيذي للبنك.

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