شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يناقش التغطية الإعلامية لواقعة «إغماء معلمة بورسعيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة الشكاوي اجتماعًا مطولا اليوم دام لنحو ٦ ساعات من الحادية عشرة صباح اليوم الاثنين، وحتي الخامسة والنصف.

وناقش الاجتماع التقرير الخاص بالتغطية الإعلامية للحادث المعروف بإغماء معلمة بورسعيد وتورط مواقع إعلامية في نقل شائعات من السوشيال ميديا عنها.

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وشمل التحقيق الذي تجريه اللجنة ١٢ موقعا إلكترونياً وقناة على اليوتيوب شاركت في ترويج الأكاذيب حول هذه الواقعة دون التأكد من صحتها.

وشملت قائمة المواقع، شرقية أونلاين، الفجر، القاهرة ٢٤، مصر بوست، موقع جريدة الأهرام الكندية، أهل مصر، حرية برس، صوت مصر، أخبارك، الحدث اليوم، الديار، بوابة الأهرام، قناة أماني الغزاوي على يوتيوب.

كما ناقشت اللجنة شكوي بنك التنمية الصناعية ضد برنامج عيش وملح على قناة الحدث اليوم، وأجرت مشاهدة للحلقات التي اتهم البنك بسببها البرنامج بالابتزاز وترويج الأكاذيب لإجباره على رعاية البرنامج بمبلغ مليون جنيه علاوة على عمل إعلانات بجريدة وموقع الأموال التابعة لمقدم البرنامج.

وتعد اللجنة تقريرا بالتوصيات ترفعه إلى المجلس في اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.