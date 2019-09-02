غدًا.. احتفالية لتكريم الفائزين بمسابقة "مئذنة الأزهر" في الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود مصطفى:

ينظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، غدًا الثلاثاء، احتفالية لتكريم الفائزين بمسابقة "مئذنة الأزهر" في الشعر للموسم الأول 2019، في إطار النشاط الثَّقافي للمركز، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأعلن المركز في أبريل الماضي عن مسابقة لاختيار أفضل قصائد عامودية باللغة العربية الفصحى عن الأزهر الشريف أو أحد شيوخه أو علمائه أو عن دور الأزهر وجهوده الجليلة في ترسيخ القيم التي يتبناها ويحرص على نشرها مثل: السلام، الأخوة الإنسانية، التعايش وتقبل الآخر، والمواطنة.

وتضمنت شروط المسابقة أن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى ومن الشعر العمودي، وأن يكون الشعر أصيلا ومن إنتاج الشاعر المشارك، وألا تقلَّ أبيات القصيدة عن ثلاثين بيتًا ولا تتجاوز الخمسين بيتًا، وألا تكون القصيدة سبق نشرها من قبل، وألا يقدِّم الشاعر القصيدة المشارك بها لمسابقة أخرى لحين الإعلان عن نتيجة المسابقة.

وتشتمل جوائز المسابقة على شهادة شكر وتقدير، وذلك للفائزين الخمسة الأوائل. بالإضافة إلى جوائز مالية قدرها: 25000 جنيها للفائز الأول، و20000 جنيه للفائز الثاني، و15000 جنيه للفائز الثالث، 10000 جنيه للفائز الرابع، 5000 جنيه للفائز الخامس، على أن يستلم الفائز بالمركز الأولى درع "مئذنة الأزهر".