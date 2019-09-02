تعاون بين "الثقافة" و"بني سويف" للترويج والتسويق للأعمال الفنية بالمحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أكدت وزيرة الثقافة، تواصلها الدائم مع محافظ بني سويف المستشار هاني عبد الجابر، في كل ما يخدم قطاع الثقافة بالمحافظة، مشيرة إلى استجابة الوزارة السريعة لمطلب المحافظ بتطوير قصر ثقافة بني سويف من خلال الصيانة الشاملة ودعم منظومة الحماية المدنية وغيرها حيث يجري العمل بالمشروع حاليًا، بالإضافة إلى مشروعات التطوير الجاري تنفيذها في عدد من قصور وبيوت الثقافة في المدن والقرى.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة والمحافظ معرض الفنون التشكيلية بقصر ثقافة بني سويف الذي ضم أعمالًا من تصميم وتنفيذ مجموعة من الشباب الموهوبين، يرافقهما الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة.

من جانبه، أكد محافظ بني سويف ضرورة تعاون وزارة الثقافة للترويج والتسويق للأعمال الفنية ومنتجات الموهوبين الخاصة بذوي القدرات الخاصة، من خلال إقامة معارض على نطاق أوسع والتسويق لها محليًا وإقليميًا، ما يعد دعمًا عمليًا للمواهب من أبناء المحافظة.

Advertisements

وشدد على أهمية إدماج هذه الفئة المهمة من المجتمع من خلال أسلوب عملي يتضمن أنواعًا عديدة من التدريبات في مجالات عدة من أهمها التدريب المهني الذي يحتوي على نوع من الابتكار والإبداع وتنمية المهارات والقدرات.

وأشار المحافظ إلى أهمية دور الشباب في كافة مناحي الحياة؛ انطلاقًا من أنهم يمثلون الأمل والصورة الجميلة في مصرنا الحبيبة، مؤكدا حرص القيادة السياسية والحكومة على تدعيم هذا الدور وتعظيمه من خلال تمكينهم ودعم أفكارهم ومواهبهم والاستفادة من طاقاتهم وحماسهم في تنمية الوطن والنهوض به.

شهدت الوزيرة والمحافظ -في ختام زيارتها لقصر ثقافة بني سويف- عرضًا فنيًا من فرقة الموسيقى العربية بقصر الثقافة، والتي لاقت إعجابًا من كافة الحضور، ووعدت الوزير بدعم المجموعة بشكل كامل؛ لتفعيل دور الفنون في بناء الشخصية المصرية لأبنائنا من الشباب والفتيات والطلائع.

​