حسين الزناتي: رحلة للصحفيين إلى المنيا لزيارة معالمها السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
أعلن حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، إقامة رحلة لأعضاء النقابة إلى مدينة المنيا في إطار التعاون مع المحافظة بقيادة اللواء قاسم حسين بدعوة منه بناءً على طلب تقدمت به لحنة النشاط بالنقابة.
وأوضح الزناتي في تصريحات صحفية اليوم، أن الرحلة سيتم الحجز بها غدا الثلاثاء وستكون لمدة 3 أيام خلال الفترة من ١٦ إلى ١٨ سبتمبر الحالي، وتتضمن لقاءً مفتوحا مع المحافظ للزملاء بالإضافة لبرنامج سياحي بالمحافظة وزيارة منطقة بني حسن الشروق بالباخرة، وجولة داخل المدينة والاطلاع على أعمال تطوير الكورنيش هناك وشارع مصر وتفقد محور سمالوط.
وقال الزناتي إن اختيار نقابة الصحفيين لزيارة محافظة المنيا تأتي لما تشهده الآن من جهود كبيرة لتطويرها، للاستفادة من إمكانياتها السياحية وتنمية قدراتها الذاتية والاطلاع على تجربتها الحالية خاصة مع التعاون الذي أبداه محافظها قاسم مع نقابة الصحفيين لاستقبال أعضاءها في رحلة خاصة بهم.
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