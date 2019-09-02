الهجرة: نتابع المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية.. والديوان الملكي تدخل ​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

تلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، العديد من الاستفسارات حول قضية المواطن المصري محمد محمد حسن أحمد من المقيمين بالمملكة العربية السعودية، والذي صدر بشأنه حكم بالإعدام بتهمة القتل.

وعلى الفور، تواصلت وزيرة الهجرة مع السفير إيهاب عبدالحميد، قنصل مصر في الرياض بالمملكة العربية السعودية، للوقوف على آخر تطورات قضية المواطن المصري.

ومن جانبه، أفاد السفير إيهاب عبدالحميد بأن المواطن كان يعمل بمهنة سائق خاص لدى القتيل الذي اختفى يوم 20/3/2012، وتم القبض عليه والإفراج عنه والقبض عليه مرة أخرى، وتم الحكم عليه بالقصاص في 23/1/2017 وتم تأييد الحكم في 17/5/2017.

وأضاف القنصل المصري، أن القنصلية أرسلت التماس المواطن لإعادة المحاكمة عدة مرات للسلطات السعودية، وتم رفضه لكون الحكم الصادر باتًّا نهائيًا.

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ولفت إلى أنه لم يتم الاكتفاء بذلك، فرفعت القنصلية التماسه للديوان الملكي عبر وزارة الخارجية السعودية في ديسمبر 2018 ويناير 2019.

وتابع: "بناء على ذلك صدر توجيه أمر ملكي في 21 يناير 2019 لوزارة الداخلية لإبلاغ السجين بأن يتقدم بطلب لإعادة المحاكمة، فيما أفاد المواطن خلال زيارة المستشار القانوني للبعثة بعد ذلك، بأن ممثلين عن وزارة الداخلية زاروه بالفعل وبصموه على طلب إعادة المحاكمة".

وأكد القنصل المصري في الرياض، أن القضية محل اهتمام القنصلية وتتابعها مع مكتب المحاماة، الذي وكله المواطن خلال نظر القضية والاستئناف.

كما أكد السفير إيهاب عبدالحميد، أن السفارة المصرية والقنصلية في المملكة العربية السعودية، لم تدخرا جهدًا في مساعدة الجالية المصرية وتقديم كل الدعم لهم بكافة المجالات، وأن قضية المواطن "محمد محمد حسن أحمد" تم التعامل معها فور إبلاغ القنصلية بها وصدر قرار بإعادة الالتماس فيها.