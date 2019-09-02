الثقافة: خالد جلال رئيسا للإنتاج الثقافي لمدة عام آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أصدرت وزيرة الثقافة، قرارا بالتجديد للمخرج خالد جلال، لرئاسة قطاع شؤون الإنتاج الثقافي لمدة عام آخر.

ووجه جلال الشكر للوزيرة على تجديد الثقة، مؤكدا أن هذه الثقة تحمل على عاتقه بذل المزيد من الجهد والوقت، والسعى إلى تقديم الخدمة الثقافية بكثافة على مدار العام حتى تصل إلى كافة طبقات المجتمع.

وشهد القطاع خلال الفترة الماضية العديد من الفعاليات الهامة منها "تكريم ١٧ رمزا من رموز نصر أكتوبر، إقامة برنامج هل هلالك لمدة ١٥ يوما خلال شهر رمضان الماضى مجانا للجمهور، مجموعة من الورش الفنية بمكتبة الحضارة الإسلامية ومكتبة القاهرة الكبرى، مسابقة أنا المصرى للأغنية الوطنية للشباب، تكريم أسماء رموز ثورة ١٩١٩ ضمن احتفالات مئوية الثورة، اللقاء الشهرى لملتقى الهناجر الثقافى الذى يناقش أهم قضايا الوطن".

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كما شهد القطاع، افتتاح مسرح محمد عبد الوهاب بالأسكندرية، إنشاء فرقة مسرح الشمس لدمج ذوى القدرات الخاصة، إنشاء شعبة المسرح المتجول التى تقدم عروضها فى مختلف محافظات مصر، وحصد مركز الهناجر للفنون على ٩ جوائز في المهرجان القومى للمسرح المصرى بدورته الـ١٢".

وحصل جلال، على منحة في الإخراج المسرحي وسافر إلي روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب، وعندما قرر العودة، عيينه وزير الثقافة فاروق حسني مديرا لمسرح الشباب وكان عمره وقتها 28 سنة واعتبر أصغر مدير فرقة في هذا الوقت .

وتولى جلال رئاسة مركز الإبداع الفني، ثم رئاسة مسرح الغد، ثم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ثم رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية.

كما ترأس جلال قطاع شؤون الإنتاج الثقافى منذ عام 2015، وحصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في مجال الإخراج، وأيضا جائزة التفوق في الفنون عام ٢٠١٠، إلى جانب العديد من الجوائز والتكريمات فى مهرجانات دولية وقومية ومجموعة من أشهر وأعرق الجرائد والمجلات المصرية.​