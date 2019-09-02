بالمستندات| ننشر حيثيات عدم قبول دعوى "العتال" لوقف انتخابات الزمالك التكميلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، بعدم قبول الدعوى المقامة من هاني العتال، ضد وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير بصفته، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة في الجيزة بصفته، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك بصفته، ورئيس نادي الزمالك، لوقف انتخابات نادى الزمالك التكميلية، لرفعها من غير ذي صفة.

وتضمنت عريضة الدعوى رقم 58949 لسنة 73 قضائية، ضرورة وقف مخالفة حرمان عضوين من استكمال دورتهما الانتخابية، وعدم جواز تطبيق تعديلات لائحة الزمالك في 2019 بأثر رجعي على دورة انتخابية أقيمت بلائحة سابقة، ما يعنى تنفيذ لائحتين متضاربتين في نفس الدورة الانتخابية، وعدم جواز إلغاء منصب النائب الثاني قبل انتهاء مدته في 23 نوفمبر 2021.

وذكرت حيثيات الحكم أن الثابت من الأوراق المقدمة للمحكمة، أن المدعي قد صدر بشأنه قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بإلغاء عضويته، ومازال هذا القرار قائمًا ومنتجًا لآثاره، ومن ثم فلا يتوافر بشأنه والحال كذلك وصف عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، والذي يخوله الطعن على قرار مجلس إدارة النادي بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وبالتالي فإن الدعوى الماثلة والحالة هذه تكون قد أقيمت من غير ذي صفة، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

تابعت الحيثيات: ولا يغير من ذلك ما قد يثار من أن المدعي تم انتخابه عضوًا بمجلس إدارة نادي الزمالك للدورة 2017/2021؛ وذلك لأن إدراج اسمه بكشوف الانتخابات كان مؤقتًا لحين الفصل في صحة قرار إلغاء عضويته بالنادي.