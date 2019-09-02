إصلاح كسر ماسورة مياه بـ"صحراوي أكتوبر".. واستئناف حركة المرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أنهى مسؤولو محافظة الجيزة أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه بالطريق الصحراوي وتحديدا الكيلو 18 بنطاق مدينة السادس من أكتوبر، مساء الإثنين، وعودة حركة المرور إلى طبيعتها. تلقى مشرف غرفة عمليات المرور إشارة من الخدمات المعينة بالطريق بكسر ماسورة مياه بجوار فرع "حازم حسن" في الاتجاه القادم من ميدان الرماية اتجاه بوابات الرسوم. ووجه اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للمرور بسرعة انتقال القيادات الميدانية تنسيقا مع محافظة الجيزة، إذ انتقل فريق من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتم إصلاح الكسر.

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