السجن المشدد 5 سنوات لمسجل خطر بتهمة الإتجار في الهيروين بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات على عاطل، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وذلك لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة في المرج.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهم "صالح. س" 33 سنة، مسجل خطر عاطل، تهمة حيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 300 جرام من مخدر الهيروين، بقصد الإتجار وترويجها على العملاء في دائرة قسم المرج.

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البداية كانت بتلقي قسم شرطة المرج، معلومات تفيد بقيام "صالح. س" 33 سنة مسجل خطر عاطل، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مكانًا له لترويج تجارته غير المشروعة، وبإجراء التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار إذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهم متلبس.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهم، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائه، بدائرة القسم.

على الفور تم اقتياده إلى قسم شرطة المرج، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أحالته عقب انتهاء التحقيقات إلى محكمة الجنايات، التي قضت بالسجن المشدد 5 سنوات.