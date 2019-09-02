كسر ماسورة مياه بالطريق الصحراوي.. وانتقال قيادات المرور ومحافظة الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الإثنين، عن كسر ماسورة مياه​ في منطقة الكيلو 18 بالطريق الصحراوي. تلقى مشرف غرفة عمليات المرور إشارة من الخدمات المعينة بالطريق بكسر ماسورة مياه بجوار فرع "حازم حسن" في الاتجاه القادم من ميدان الرماية اتجاه بوابات الرسوم. ووجه اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للمرور بسرعة انتقال القيادات الميدانية تنسيقا مع محافظة الجيزة. وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور؛ حفاظا على سلامتهم.

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