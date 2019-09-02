أخبار مصر | وزارة الرياضة: وصول 20 وفدًا شبابيًا للمشاركة بأوسكار الإبداع الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الرياضة: وصول 20 وفدًا شبابيًا للمشاركة بأوسكار الإبداع الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن وصول 20 وفد أفريقي للمشاركة في فعاليات أوسكار الإبداع الافريقي، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الافريقي خلال الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر، بالقاهرة والفيوم.

يعد برنامج أوسكار الإبداع الافريقي ضمن سلسلة البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي، وفي اطار أسوان عاصمة الشباب الافريقي.

حيث وصلت شباب من دول " السودان، جنوب السودان، اثيوبيا، تونس، موريتانيا، تنزانيا، الصومال، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، تشاد، زامبيا، جزر القمر، مالاوي، نيجيريا، الكاميرون، توجو، كينيا، مدغشقر، جنوب افريقيا"، بالاضافة الي مصر.

وتضم مجالات أوسكار الإبداع الافريقي مجال التصوير الزيتي والرسم والتصوير الفوتوغرافي والأشغال الفنية والكاريكاتير والغناء الفردي والعزف الفردي والافلام القصيرة وافلام الرسوم المتحركة.

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تستعد وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية لحفل افتتاح أوسكار الإبداع الافريقي بتنفيذ بروڤات حفل الافتتاح بمشاركة منتخب أوركسترا وزارة الشباب والرياضة.

وتشارك الأوركسترا في حفل الافتتاح بعددا من الفقرات الغنائية، في حضور العديد من السفراء الأفارقة والشخصيات العامة والمهتمين بالشأن الافريقي وأعضاء مجلس النواب والاعلاميين والصحفيين.

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وتقام فعاليات الأوسكار في القاهرة والفيوم بتنظيم وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع مفوضية الاتحاد الافريقي، ويستضيف مسرح وزارة الشباب والرياضة جميع فعاليات الأوسكار والتي تستمر خلال الفترة من ١-١٠ سبتمبر المقبل

يذكر أن أوسكار الإبداع الافريقي يتم تنظيمه تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي، وفي اطار أسوان عاصمة الشباب الافريقي.

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قال النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إن المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، كان قد أصدر قرارًا بدمج الأندية الشعبية في الاسكندرية بأقرب مركز شباب لها، وذلك بسبب عدم ملكيتهم لملعب خاص بهم.

وأوضح "البطيخي" في تصريح لبوابة الخليج 365، أن هذا القرار جاء بسبب عدم امتلاك الأندية للملاعب وعدم وجود أنشطة بها، بالرغم من مشاركتها في مسابقات المنطقة من كره قدم وكاراتية وتايكوندوا، ودفع رسوم الاشتراكات، متسائلا: فكيف تكون هذه الأندية غير مفيده للشباب؟"، متابعا: وعندما قامت هذه الأندية بدفع الرسوم في وقت لاحق للاشتراك في المسابقات، أبلغتهم المنطقة بأنه تم وقفهم من ممارسة النشاط الرياضي، مما يؤدي إلى وقف حوالي ١٠٠٠ شاب من ممارسة الرياضة، واللجوء إلى المقاهي وتناول الممنوعات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه تواصل منذ ٥ أشهر مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الحالي، لحل تلك الأزمة وتعديل القرار الصادر في عهد الوزارة السابقة، قائلا: "الوزير قال هيعمل دراسه ولكن الوقت عدى ومشوفناش أي حلول لحد دلوقت، وأصبحت الوزارة هي اللي بتمنع الشباب من ممارسة الرياضة، وتسريحهم خارج النوادي، بدلا من مساعدتهم على ممارسة الرياضة أصبحت تمنعهم". مطالبا الوزير بسرعة الرد واتخاذ قرار لحل تلك الأزمة التي تمنع الشباب من ممارسة الرياضة.

وكان قد وافق وزير الشباب والرياضة السابق المهندس خالد عبد العزيز، على دمج 37 ناديًا في أقرب أندية مجاورة لهم بالاسكندرية.