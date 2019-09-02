أخبار مصر | وزيرة الهجرة تتواصل مع القنصل المصري في الرياض بالسعودية حول واقعة المواطن محمد حسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة تتواصل مع القنصل المصري في الرياض بالسعودية حول واقعة المواطن محمد حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقت وزراة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العديد من الاستفسارات حول قضية المواطن المصري "محمد محمد حسن أحمد" من المقيمين بالمملكة العربية السعودية وصدر بشأنه حكم بالإعدام بتهمة القتل.
وعلى الفور، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفير إيهاب عبدالحميد، قنصل مصر في الرياض بالمملكة العربية السعودية، للوقوف على آخر تطورات قضية المواطن المصري "محمد محمد حسن أحمد".
ومن جانبه، أفاد السفير إيهاب عبد الحميد بأن المواطن كان يعمل بمهنة سائق خاص لدى القتيل الذي اختفى يوم 20/3/2012، وتم القبض عليه ثم تم الإفراج عنه والقبض عليه مرة أخرى، وتم الحكم عليه بالقصاص في 23/1/2017 وتم تأييد الحكم في 17/5/2017.
وأضاف القنصل المصري أن القنصلية قامت بإرسال التماس المواطن لإعادة المحاكمة عدة مرات للسلطات السعودية وتم رفضه لكون الحكم الصادر بات نهائيًا، لافتًا إلى أنه لم يتم الاكتفاء بذلك، فقد قامت القنصلية برفع التماسه للديوان الملكي عبر وزارة الخارجية السعودية في ديسمبر 2018 ويناير 2019.
وتابع عبدالحميد قائلا: "بناء على ذلك صدر توجيه أمر ملكي في 21 يناير 2019 لوزارة الداخلية لإبلاغ السجين بأن يتقدم بطلب لإعادة المحاكمة، فيما أفاد المواطن خلال زيارة المستشار القانوني للبعثة بعد ذلك، بأن ممثلين عن وزارة الداخلية قاموا بزيارته بالفعل وتبصيمه على طلب إعادة المحاكمة".
وأكد القنصل المصري في الرياض أن القضية محل اهتمام القنصلية وتتابعها مع مكتب المحاماة، الذي وكله المواطن خلال نظر القضية والاستئناف.
كما أكد السفير إيهاب عبدالحميد أن السفارة المصرية وكذلك القنصلية في المملكة العربية السعودية، لم تدخرا جهدًا في مساعدة الجالية المصرية وتقديم كل الدعم لهم بكافة المجالات، وأن قضية المواطن "محمد محمد حسن أحمد" تم التعامل معها فور إبلاغ القنصلية بها وصدر قرار بإعادة الالتماس فيها.
ستقبل ممثلون عن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مطار القاهرة الدولي، الطالب المصري بأوكرانيا (أ.أ.م.ع) الذي تعرض لنزيف في المخ، بعد استقرار حالته الصحية، وذلك نتيجة تجاوب الوزارة سريعا مع الاستغاثة التي تقدم بها أحد أصدقائه، وبناء عليه تم تقديم المتابعة والرعاية الصحية الكاملة له، بعد عرض فحوصاته على أحد الأطباء الكبار بالعاصمة "كييف".
وتوجه ممثلو الوزارة، إلى مطار القاهرة لإنهاء كافة إجراءات خروج الطالب المصري من المطار والتأكد من سلامته، إضافة لاستمرار المتابعة مع أهله حتى يتم له الشفاء الكامل في أقرب وقت.
وكان قد تم التنسيق مع السفارة الأوكرانية بالقاهرة لإنهاء متطلبات سفر والد الشاب ليكون مرافقًا له، وقد استقبله رئيس الجالية هناك.
من ناحيته، أعرب والد الطالب المصري عن خالص شكره للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على توجيهها بسرعة الاستجابة والتدخل لتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للطالب المصري ومتابعة حالته بشكل مستمر حتى التأكد من تعافيه، مضيفا أن أعضاء الوزارة كانوا في تواصل دائم معه وكذلك القائمين على علاجه، علاوة على التنسيق مع الجهات المعنية لاستقباله بمطار القاهرة وإنهاء كافة إجراءات خروجه من المطار.
وكان قد أرسل أحد الطلاب المصريين في أوكرانيا، استغاثة للصفحة الرسمية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن زميل له يدعى (أ.أ.م.ع) والذي تعرض لنزيف في المخ ولا يوجد رعاية صحية مناسبة له.
وبناء على ذلك، قام اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، بالتواصل مع الأستاذ علي بيومي رئيس الجالية في أوكرانيا؛ لمتابعة الحالة، وأفاد رئيس الجالية بأن حالة الشاب تم عرضها على أحد الأطباء الكبار بالعاصمة "كييف" لمتابعة حالته، تمهيدًا لنقله إلى هناك لتلقي العلاج المناسب لعدم توافر الإمكانيات الطبية في المدينة التي يوجد بها.
وأشار فهمي إلى أن المستشفى أفاد بأن الشاب خضع لعملية قسطرة في المخ، كما تم التواصل مع والد الشاب للاطمئنان على حالته بعد إجراء العملية.