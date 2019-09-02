أخبار مصر | مصر تقدم العزاء في وفاة السفير الروسي لدى القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تقدم العزاء في وفاة السفير الروسي لدى القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازي وزارة الخارجية في وفاة السفير الروسي لدى مصر، سيرجي كيربيتشينكو، وذلك في المستشفى بالقاهرة اليوم، متمنياً أن يتغمدالله الفقيد برحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، وفاة السفير الروسي بالقاهرة سيرجى كيربيتشينكو، فى أحد مستشفيات العاصمة.

وعمل السفير الروسي الراحل في عدد من الدول العربية، بدأها سفيرا بالعاصمة السعودية الرياض من عام 1991 إلى 1995، وانتقل إلى الإمارات لمدة لعامين بين 1988 حتى 2000 ثم إلى ليبيا حتى 2004، ثم عمل سفير لموسكو فى دمشق من عام 2006 حتى 2011 وكانت محطته الأخيرة بالقاهرة بدأت في 2011 وانتهت اليوم بوفاته.

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قالت وزارة الخارجية، إن لقاءات الرئيس السيسي مع عدد من الزعماء والقادة خلال الفترة الماضية كانت جميعها هامة، حيث التقى الرئيس مع نظيره الأمريكي، والمستشارة الألمانية، ورئيس وزراء بريطانيا.

وأشارت، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك احترام متبادل ورغبة في اللقاء والتواصل بين الرئيسين المصري والأمريكي، حيث كان هناك لقاءات بينهما قبل أن يتولى ترامب رئاسة أمريكا.

وعن العلاقات المصرية اليابانية، أكدت أن المشروعات المشتركة بين البلدين عززت العلاقات بين الدولتين، مضيفة أن اليابان مهتمة بتدعيم علاقاتها مع مصر، موضحًا أن هناك مجالات جديدة وكثيرة للتعاون بين اليابان وأافريقيا.

وأوضحت أن الرئيس السيسي التقى بإمبراطور اليابان، حيث أن مركز إمبراطور اليابان يعد مركز أدبي، وكان هذا اللقاء تعبيرا عن الترحيب بالقارة الأفريقية.

وأكد أن زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت لقت ترحيب كبير، وركز اللقاء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وما حققته مصر من تحسن في بنيتها التحتية، لافتا إلى أنهم تحدثوا عن التحديات التي تواجه المنطقة والأسلوب الأمثل لمواجهتها.

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وأضاف أنه لم يتم تناول ملف المصالحة القطرية بشكل مباشر، وإنما تم التحدث عن الشواغل العربية، مشيرًا إلى أنه لم يتم رصد أي تحرك من جانب قطر لتنفيذ الـ 13 مطلب، حيث لازالت السياسات القطرية سلبية

وصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، قادما من الكويت بعد جولة استغرقت تسعة أيام شملت فرنسا واليابان والكويت.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانًا تفصيليا، جاء فيه" استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في لقاءات منفصلة بمقر إقامته بالكويت كل من رئيس مجلس الأمة الكويتي، ورئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وبعد ذلك، التقى مع سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، حيث عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن أمير الكويت رحب في مستهل المباحثات بزيارة السيد الرئيس، معربًا عن تقدير الكويت لمصر قيادة وشعبًا، ومشيدًا بما تتسم به العلاقات المصرية الكويتية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة. كما أكد سمو الشيخ صباح الأحمد أن مصر تتمتع بمكانة خاصة لدى الشعب الكويتي، مشيدًا بدور مصر المحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات. وأكد سمو الشيخ صباح الأحمد تطلع الكويت لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادي والتنموي.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن سعادته بزيارة دولة الكويت الشقيقة، مؤكدًا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتقدير مصر على المستويين الرسمي والشعبي لمواقف الكويت الداعمة لإرادة الشعب المصري وجهوده التنموية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما على المستوى الاقتصادي، في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شهد تبنى إصلاحات مكنت مصر من تحقيق تطورات إيجابية ملموسة على المستوى التنموي، وتشييد بنية تحتية متطورة، وتحسين بيئة الاستثمار، حيث ناقش الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في ضوء المزايا والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد.

كما تناولت المباحثات تطورات عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تأكيد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة، لاسيما في ضوء تعدد وخطورة الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية الشقيقة. وفي هذا السياق أكد السيد الرئيس أن الأمن القومي لدول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

واستعرض الجانبان كذلك جهود مكافحة الإرهاب، حيث تم التوافق على تكثيف وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، واستمرار التعاون لمواجهة القوى الإرهابية والظلامية التي تسعى لبث الفتنة والتخريب في مختلف الدول.

كما أشاد الرئيس بالجهود التي تقوم بها الكويت للمساهمة في التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالوطن العربي، مثمنًا في هذا الإطار الجهود الكويتية لتسوية الأزمة اليمنية، ومؤكدًا أهمية الإسراع بالتوصل إلى حل سياسي وفقًا لمرجعيات التسوية، بما ينهي معاناة الشعب اليمني.