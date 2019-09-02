أخبار مصر | وكيل الإسكان: لا تصالح في المباني المخالفة للسلامة وعليها أحكام قضائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل الإسكان: لا تصالح في المباني المخالفة للسلامة وعليها أحكام قضائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورئيس لجنة الرد على الاستفسارات على قانون التصالح في مخالفات البناء، إن دور وزارة الإسكان إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الذي يتعامل مع المباني المخالفة التي بنيت اثناء الانفلات الأمني وضعف الجهاز الإداري للدولة.

وتابعت خلال مؤتمر نقابة المهندسين للرد على الاستفسارات على القانون أن الدولة تدخلت للتعامل مع هذه المخالفات من خلال هذا القانون؛ لأن هذه المخالفات تشكل عبء على الدولة والمحاكم وبسبب القانون عادت معدلات التراخيص لمستوياتها الطبيعية.

وأشارت وكيل وزارة الإسكان إلى أنه تم تشكيل لجنة من قبل وزير الإسكان لإعداد لائحة تنفيذية للقانون لتقديمها لرئيس مجلس الوزراء، لافتة الى أن القانون يتعامل مع المخالفات التي تمت قبل 8 أبريل 2019 وقت صدوره، وأكدت الى أنه سيكون هناك دور بارز لنقابة المهندسين في اللائحة التنفيذية بحيث يكون التقرير الهندسي وفقا لإعتماد النقابة وبالتنسيق معها كما تم اشتراط أن من يعمل من المهندسين في اللجان المختصة يجب أن يكون حسن السمعة.

وأوضحت ان من أبرز شروط التصالح أن يكون المبنى خارج الحالات الثمانية المحظور التصالح فيها، وأن يكون سليم انشائيا وعدم صدور أحكام قضائية بخصوصه، فضلا عن ضرورة عمل تقرير السلامة الانشائية للمبنى.

وتابعت: أخذت النقابة هذا التقرير وعملت له علامة مائية للحد من الغش باعتباره مستند يتضمن تحليل انشائي والمعاينة الظاهرية للمبنى".

وأكدت هاشم أن المهندس المختص يقدر قيمة التصالح المقترحة، وفقا لمدى المخالفة فهناك مباني أقيمت بدون ترخيص وبها مخالفات إنشائية، ومبانى أخرى بدون ترخيص دون مخالفات إنشائية والعكس، كما أوضحت أن وزير الإسكان أصدر القرار 682 لسنة 2019 بخصوص الحماية المدنية للمباني التي ينطبق عليها شروط الحريق ومن ثم يبين المباني التي تستحق الهدم من عدمه وفقا لأثر الحريق.

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التضامن: أسيوط تشهد غدا الإحتفال بختام فعاليات انشطة الطفل الصيفية

تشهد محافظة أسيوط، غدا الثلاثاء، فعاليات الإحتفال الذى تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وذلك في إطار الإحتفال بختام فعاليات أنشطة نوادي الطفل الصيفية بالمحافظة.

وصرحت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الأجتماعي بأسيوط، أن هذه الاحتفالية هي النسخة الثالثة التي يتم إقامتها على مدار الأعوام الثالثة الماضية وأن الايام القليلة الماضية قد شهدت العديد من الاحتفاليات على مستوى الجمعيات المشاركة، مشيرة إلى أن الاحتفالية التي سيقام غدا، بحضور محافظ أسيوط وسيشهده عدد واسع من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وكشفت الخياط أن الاحتفالية، التي من المقرر أن تقام بقصر ثقافة بهاء الدين بحي شرق أسيوط، سيشارك بها العديد من اطفال دور الرعاية والأيتام وذوى الاعاقة من خلال 7 جمعيات، حيث سيتضمن الإحتفال عدد من الأغاني الوطنية من تقديم الاطفال ذوى الاعاقة كذلك أغاني الاطفال والاستعراضات والاوبريت الغنائي والتمثيلي من تقديم اطفال الحضانات وأندية الطفل.

وعلى هامش الإحتفال سيتم إقامة معرضا يتضمن منتجات الابناء من أعمال الرسم والفنون المختلفة والاشغال الفنية واليدوية.

وأشارت الخياط إلى أن إجمالي حضانات الطفل بأسيوط 508 حضانة تقدم خدماتها للأطفال من سن يوم الى 4 سنوات كما يوجد 10 اندية للطفل تقوم هذه الحضانات والاندية بخدمة 35 ألف طفل تقريبا الاطفال من خلال العديد من الانشطة الاجتماعية والترفيهية والثقافية والرياضية، إضافة إلى تنظيم الرحلات المختلفة وتقوم على مكون الإستثمار فى الطفل وتهيئة بيئة داعمة له تعمل على إستثمار طاقاته مشيرة إلى أن عدد دور الايتام بمحافظة اسيوط 6 دور تقوم برعاية 350 طفلا، بالإضافة إلى مركزين للتأهيل.

ويشار إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط قد شهدت على مدى العام العديد من الانشطة المكثفة داخل الحضانات وأندية الطفل انطلاقا من رؤية شاملة تتبناها الوزارة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل، وتعتبر هذه الرؤية جزءًا من استراتيجية عامة لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة من أجل ضمان تكامل التدخلات الداعمة للطفل.