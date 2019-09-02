أخبار مصر | خطوة بخطوة.. كيفية التقديم للتجنيد دفعة أكتوبر 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة بخطوة.. كيفية التقديم للتجنيد دفعة أكتوبر 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الشباب، هذه الأيام، للتقدم إلى التجنيد، وتقدم بوابة الخليج 365 خدمة للمتقدمين للتجنيد دفعة أكتوبر 2019 خطوة بخطوة تيسيرا علي الشباب المتقدمين.

1- صالة الاستقبال

يتم إستقبال الشبان بصالة الإستقبال بالمنطقة وشرح الإجراءات التجنيدية لهم والمستندات المطلوبه للتسجيل وترتيبها وتوعيتهم بجميع حالات الإعفاء والإستثناء (النهائى والمؤقت) والتأجيل وذلك لبيان أحقية أى منهم فيها قبل تسجيلهم.

والقيام بتصوير مستندات التسجيل للشبان الذين لم يقوموا بتصويرها بمبلغ لا يتعدى (25) قرشًا للورقه، أما الشبان الذين يرغبون فى شراء مجلة النصر يتم بيعها لهم بمبلغ (75) قرشًا وكذلك دليل شاب التجنيد لمن يرغب بمبلغ (1) جنيه.

ويقوم رئيس مكتب الأمن حكمدار الأمن بتعريف الشبان بجميع الحالات التى يتطلب فيها عرض الشبان على جهاز الأمن الحربى مثال (المتزوج من أجنبيه المقيمين بدولة أجنبيةالمكتسبين لجنسية أخرى المعتقلين سياسيًا أو جنائيًا الصادر ضدهم أو ضد أقارب الدرجة الأولى أحكام جنائية ).

ومراجعة جميع الأوراق والمستندات بمعرفة مفتشى الصالة وتحديد المعاملة التجنيدية (بدون سنة زيادة سنة زيادة يجوز رفعها سنه زيادة لا يجوز رفعها) وتحديد مدة الخدمة لهم.

وتصوير الشاب وتسجيل بياناته على الحاسب الآلى وتسليمه كارت الباركود وقياس الطول والوزن على الميزان الإلكترونى وتسجيل ذلك آليًا على الحاسب إستخراج طابعة لكل مجموعة ويتم مراجعتها على الأوراق مراجعة دقيقة قبل تسليم الأوراق والشاب بالمجلس الطبى لتوقيع الكشف الطبى عليه وإستخراج كارت الفحص الطبى وتسليمه لكل شاب.

‌2 - توجيه الشبان إلى المجلس الطبى العسكرى للكشف الطبى عليهم

يتوجه الشبان فى مجموعات إلى المجلس الطبى العسكرى بالمنطقة ويتم تعريفهم بواسطة رئيس القومسيون الطبى بالأمراض الشائعة وأسلوب الكشف الطبى عليهم والتأكد من عدم وجود مشاكل طبية ويتم الكشف الظاهرى على الشبان والتأكد من خلوهم من أى أمراض إصابات ظاهرية.

يتم الكشف المبدئى بإجراء فحص طبى عام للشبان ويقوم الطبيب بالكشف على الأتى:

قياس محيط الصدر.

قياس الضغط والنبض.

فحص الصدر والقلب.

جس البطن لإكتشاف أى تضخم بالكبد أو الطحال.

قياس قوة الإبصار.

الفحص الشرجى والتناسلى.

وبعد ذلك يتم الكشف الطبى التخصصى فى العيادات حيث يقوم الطبيب المختص بتسجيل درجة اللياقة الطبية وتحديد المستوى الطبى (لائق – لائق ب – غير لائق – تأجيل طبى –عرض لجنه طبية عليا).

والشبان الذين تقرر عدم لياقتهم الطبية لأداء الخدمة العسكرية والوطنية يتم عرضهم على السيد مدير المنطقة لإختيار نسبة 10% عشوائيًا وذلك لعرضهم على اللجنة الطبية العليا بإدارة التجنيد والتعبئة لتأكيد مدى لياقتهم الطبية أما باقى الشبان الغير لائقين طبيًا يتم صرف شهادة الإعفاء النهائى لعدم اللياقة الطبية لأداء الخدمة العسكرية فى نفس اليوم والتى تحدد الرسوم لها طبقًا لتاريخ ميلاد الشاب (حوالى من 15- 20جنية) وبالنسبة للشبان اللائقين طبيًا يتم دفعهم إلى طاقم الإنتقاء والتوجية.

‌3 - توجيه الشبان إلى طاقم الإنتقاء والتوجية بالمنطقة

يتم توجيه جميع الشبان اللائقين طبيًا إلى طاقم الإنتقاء والتوجية لإجراء الأتى:

تحديد المستويات الثقافية المهنية.

إختبارات الإنتقاء – المهن المختلفة.

إنتقاء الأسلحة ذات الشروط الخاصة وتسجيل جميع البيانات على الحاسب الألى.

‌4- توجيه الشبان إلى مكتب الإلحاق لإستلام النموذج 110 جند

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يتم توجيه الشبان إلى مكتب الالحاق لإستلام النموذج 110 جند ومدون به تاريخ ورقم الحضور – المعاملة التجنيدية – تاريخ إعلان الإرجاء تاريخ كشف الهيئة إذا كان مرشح ضابط إحتياط – تاريخ التجنيد – تاريخ إعلان نتيجة المقبولين ضباط إحتياط – تاريخ إجراء المناظرة للضباط الإحتياط.

‌5- إعلان الإرجاء

فى اليوم المحدد لإعلان الإرجاء يتواجد الشبان فى مناطق التجنيد والتعبئة ويتم تجميعهم تحت مظلات مخصصة لهذا الغرض حيث يتم تنفيذ برنامج الإرجاء وتقوم لجنة برئاسة السيد رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، عرض وشرح البرنامج على الشبكة العسكرية للشبان بمناطق التجنيد والتعبئة بدون تدخل أى عنصر بشرى لتحديد هذه البدائل والتى يتم إختيارها عن طريق الحاسب الألى من خلال شاشات عرض كبيرة فى قاعات مجهزة بالاضافة إلى مظلات يجلس تحتها الشبان تحميهم من أشعة الشمس ويتم توضيح عدة بدائل من البرنامج ثم يتم إختيار بديل واحد من تلك البدائل حيث يتم طباعة مجموعة الشرائح الميلادية المكونة لهذا البديل والتصديق عليه بدون تدخل أى عنصر بشرى لتحديد هذه البدائل والتى يتم إختيارها عن طريق الحاسب الآلى ويتم تجنيد المطلوبين طبقًا لإحتياجات القوات المسلحة والمهن المختلفة والباقى يتم وضعهم تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات يحصل بعدها على شهادة لم يصبه الدور.

والشبان الذين تم إرجاء تجنيدهم يتم إعطائهم خطابات إلى من يهمه الأمر مجانًا ومحدد به توقيت الحضور للمنطقة لإستلام شهادة تحت الطلب خاصتهم ( والتى تحدد قيمتها طبقًا لتاريخ ميلاد الشاب من 15-20 جنية) علمًا بأن هذا الإجراء يتم تحت مظلات موجودة بالمناطق ولا يستغرق الوقت لتسليم الشبان الخطابات أكثر من ساعتين.

‌ 6 - بالنسبة للشبان المجندين يتم اجراء الأتى:

يتم التنبيه على الشبان المجندين بتوقيت حضورهم لإجراء تحليل فيروس C، B، الإيدز ويتم حضور الشبان فى اليوم المحدد لهم لإجراء التحاليل وإجراء مناظرة طبية لهم بواسطةالأطباء المتخصصين وقبول الشكاوى الطبية وعرض الشاب مرة أخرى على المجلس الطبى العسكرى بالمنطقة أو اللجنة الطبية العليا.

ويتم التنبيه على الشبان بتوقيت حضورهم إلى معسكر الانتقال والترحيل بالمنطقة طبقًا للتوقيت المحدد لهم بالنموذج 110 جند المسلم لهم.

‌ 7 - توجه الشبان إلى معسكر الإنتقال والترحيل بالمنطقة ويتم فيه الأتى:

ويتم إجراء المناظرة الطبية لجميع الشبان أثناء الترحيل وقبول الشكاوى الطبية وعرضهم مرة أخرى على المجلس الطبى العسكرى بالمنطقة أو اللجنة الطبية العليا.

ويتم تجهيز النماذج العسكرية الخاصة بهم عن طريق الحاسب الآلى وإستخراج بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية.

والتتميم على الشبان والنماذج، وتحقيق الشخصية العسكرية ومراجعتها ويسلم إلى قائد مأمورية الترحيل ونقل الشبان بالقطار الحربى إلى محطة الجيزة أو القاهرة ثم نقلهم بأتوبيسات جهاز النقل العام إلى معسكر الترحيل بالقاهرة والجيزة مجانًا.

‌8- وصول الشبان إلى معسكرى ترحيل القاهرة الجيزة ويتم فيه الأتى:

يتم إستقبال وتجميع الشبان.

تعريف الشبان بأماكن مراكز التدريب المرحلين عليها.

لمراجعة والتتميم وإستلام النماذج وتحقيق الشخصية العسكرية واليوميات من مندوب كل منطقة.

التتميم على الشبان ومراجعة النماذج ومرفقاتها.

توزيع الشبان أسلحة ومراكز تدريب وتسليمهم لمناديب الأسلحة.

نقل الشبان بواسطة أتوبيسات جهاز النقل العام تحت سيطرة مندوب السلاح والترحيل لمراكز التدريب المختلفة.

9- توجيهات عامة

كل هذه الإجراءات تتم لكل شاب فى إطار الدورة التجنيدية حيث يتم تردد الشاب على منطقة التجنيد المختصه حوالى (3-4) مرة لتنفيذ كل هذه الإجراءات.

وعلى كل شاب أن يتأكد من عدم دفع أى مبالغ مالية خلاف المذكوره تحت أى مسمى آخر وكل شاب يصر على موقفه الطبى أو شكواه الطبية للطبيب المختص داخل صالات الكشف الطبى حتى يعامل بما يستحق.

وعلى كل شاب أن يتأكد من أن القوات المسلحة وإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها تعمل دائمًا لصالح الشاب من أجل بناء جندى صالح أو مواطن صالح داخل الوطن.

وفى حالة وجود أى شكوى من الإجراءات أو المعامله يمكن التقدم مباشرة وفى نفس اليوم إلى ضابط أمن المنطقة أو مدير المنطقة وتأكد أننا نعمل دائمًا على حل أى مشكلة فورًا وإعطاء كل ذى حق حقه.

وتهدف إدارة التجنيد والتعبئة دائمًا إلى التيسير على شباب التجنيد فى جميع الإجراءات طبقًا لتوجيهات القيادة العامة من أجل قوات مسلحة قوية قادرة عن حماية مقدسات مصر الغالية.