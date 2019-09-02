أخبار مصر | رسميًا.. انطلاق منتدى شباب العالم 2019 بشرم الشيخ من 14 لـ17 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. انطلاق منتدى شباب العالم 2019 بشرم الشيخ من 14 لـ17 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت إدارة منتدى شباب العالم، اليوم الاثنين، موعد انعقاد منتدى شباب العالم 2019، في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأعلنت إدارة المنتدى أن الشباب من جميع أنحاء العالم سيجتمعون لمناقشة وتبادل الأفكار والرؤى حول السلام العالمي والتنمية والإبداع في تجربة أكثر ثراءً وتنوعًا.

كما أعلنت إدارة منتدى الشباب العالم، فتح باب التسجيل لحضور المنتدى عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمنتدى.

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ويعتبرمنتدى شباب العالم منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد ليرسل رسالة سلام وازدهار ووئام، ليقدّمها إلى العالم أجمع، حيث يشارك شباب من مختلف أنحاء العالم في محفَل دولي ثري، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، وذلك بحضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

كما يقدم منتدى شباب العالم فرصة للشباب للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، ويهدف المنتدى لمناقشة كافة القضايا التي تهم الشباب، بهدف الوصول لصيغة حوار مشتركة تسهم في جعل العالم مكانا أفضل.

ويتضمن محور صناعة قادة المستقبل ويتم فيه استعراض التجارب الدولية البارزة في تأهيل وتدريب الشباب، ودور الدول والمجتمعات في صناعة قادة المستقبل، كما يتضمن محور نموذج محاكاة الأمم المتحدة والذي يشارك به أكثر من 60 شاب من مختلف الدول.

ومن خلال مشاركتهم في هذا النموذج، سيتمكن هؤلاء الشباب من معايشة تجربة حية لما يختبره ممثلي الدول في الأمم المتحدة، وذلك من خلال تمثيلهم لأدوار العديد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وكذلك سيتمكن هؤلاء الشباب من التعرف على مختلف وجهات النظر والحلول أثناء مناقشة الموضوعات المتنوعة.