أخبار مصر | التربية والتعليم تصدر بيانًا هامًا بشأن "مدارس النيل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التربية والتعليم تصدر بيانًا هامًا بشأن "مدارس النيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه الرئيس السيسي، بإنشاء 25 مدرسة من مدارس النيل في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار توجيهاته، بتقديم منظومة تعليمية على أعلى مستوى لأبناء الطبقة المتوسطة، لتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر وفرص العمل، وأن يتم توفير هذه المنظومة بأسعار مقبولة.
هذا وقد تم تأسيس مؤسسة مصر للإدارة التعليمية بناء على البروتوكول الموقع في إبريل 2017 بين ثلاث جهات حكومية هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها ذراع الدولة المعنى بتأسيس مراكز حضارية جديدة ومجتمعات مكتملة المرافق والخدمات، ووحدة شهادة النيل التابعة لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، والشركة القابضة للاستثمارات المالية التابعة لبنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط، وهو البروتوكول الذى تأسست بموجبه مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، وتختص "وحدة شهادة النيل الدولية" بمنح شهادة النيل الثانوية الدولية لإتمام التعليم قبل الجامعي للطلاب في المدارس بناءً على جدول زمنى تدريجي يضمن الحفاظ على نظام وحدة شهادة النيل التعليمي الدولي.
وتم تأسيس "مؤسسة مصر للإدارة التعليمية" برأس مال 2 مليار جنيه، وهو رأس مال حكومي بنسبة 100%، ويساهم فيها كلًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصندوق تحيا مصر، والجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر تأسس لتنفيذ مشروعات قومية تنموية، وهو صندوق تم الإعلان عنه ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتركيز على تطوير التعليم؛ فقد نجحت مؤسسة مصر للإدارة التعليمية خلال عامين فقط في افتتاح 9 مدارس جديدة هي ( فرعى القاهرة الجديدة بالأندلس والياسمين – الشروق – الشيخ زايد – السادات بالمنوفية – دمياط الجديدة – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة – طيبة الجديدة بالأقصر)، ثلاث منها في محافظات الصعيد تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإتاحة التعليم ذو الجودة المرتفعة بصعيد مصر.
ومن الجدير بالذكر أن مدارس النيل المصرية تعتمد على تأسيس نموذج للتعليم ذي صبغة دولية في مصر، من خلال منح طلاب مدارس النيل أول شهادة تعليم مصرية معترف بها دوليًا وتؤهل خرجيها للالتحاق بالجامعات العالمية في الداخل أو الخارج، فشهادة النيل الدولية هي شهادة دولية يتم منحها وفق معايير مؤسسة كامبريدج.
وتقوم "مؤسسة مصر للإدارة التعليمية" بتطبيق منظومة مدارس النيل، في الفروع التابعة لها، متضمنة المناهج التي يتم وضعها وفق الاشتراطات الدولية لشهادات الثانوية العامة ذات الطابع الدولي، ورفع كفاءة المعلمين بجميع فروع مدارس النيل، من خلال عدد من التدريبات التي تمت بالفعل بالتعاون مع "وحدة شهادة النيل الدولية" ومؤسسات عالمية كبرى ICDL Teacher وMicrosoft وBritish Council وAmerican university in Cairo وغيرها، لتنمية قدرات المعلمين وتوسيع مداركهم ليكونوا قادرين علي استخدام أحدث طرق التدريس والاستراتيجيات والتكنولوجيا، وتطبيقها علي مناهج النيل لتتم العملية التعليمية بأعلى جودة وكفاءة ممكنة.
وجدير بالذكر أن "وحدة شهادة النيل الدولية" قد قامت العام الماضي بتدريب جميع المعلمين بمدارس النيل المصرية التابع إدارتها لمؤسسة مصر للإدارة التعليمية.
ومن جهة أخرى، كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة سوف تقوم بالتنبيه على المديريات التعليمية بالتصدى للمدارس الخاصة التى تقوم برفع المصروفات ولا تلتزم بما تقرره وزارة التربية والتعليم.
ونبهت الوزارة على أولياء الأمور أن من يتضرر من زيادة المصروفات عليه أن يتقدم بشكوى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خدمة المواطنين أو التعليم الخاص بالوزارة ليتم التحقيق فيها.
فى سياق متصل قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم تدريب معلمي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من خلال برنامج Teachers First - المعلمون أولًا بالتعاون مع شركاء الوزارة مثل Discovery Education - Egypt وUSAIDEgypt، مضيفا: "ومستمرون في الاستثمار في المعلمين".
وأكد الوزير أن الدراسة في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية ستبدأ 11 سبتمبر 2019، وللطلاب الأكبر سنًا ستكون في 21 سبتمبر 2019، مشيرا إلى أن العام الدراسي يجب أن تطول مدته في مصر وذلك لمصلحة الطالب حتى يتمكن من استيعاب المواد الدراسية لأن ما يحدث في هذه المرحلة هو مستقبل التعليم في مصر واستثمارانا الحقيقي.
وأشار الوزير عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، إلى أن لا يخوض الطالب أي امتحانات حتى الصف الثالث الابتدائي لتفادي الضغط على الطلبة في سن مبكر، ويتولى المعلم عملية تقييم الطالب المستمرة. وذلك للتركيز على أبعاد التعليم الجديدة التي تشمل: تعلم لتعرف، تعلم لتعمل، تعلم لتعيش، تعلم لتكون.
وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كتاب دوري رقم ٨ لعام ٢٠١٩ بشأن القرار الوزاري رقم ٣٦٠ لعام ٢٠١٨ بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل علي الحلقة الاولي من التعليم الاساسي علي الصفوف من الثاني الابتدائي حتي السادس الابتدائي والمتضمن في مادته السادسة عدم جواز عقد دور ثان بالصفين الثاني والثالث الابتدائي الذين لم يحققوا المستوي المطلوب في الدور الاول في جميع المواد وينتقلون للصف الأعلى.
وقالت الوزازة إنه يتعين على جميع مديري المديريات التعليمية الالتزام بتطبيق أبرار الوزاري وترتيب اثاره علي الطلاب المتغيبين المقيدين بالصفين الثاني والثالث الابتدائي وانتقالهم للصف الأعلى.
وفي سياق متصل عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا الايام الماضية بديوان عام الوزارة، للحديث حول مستجدات نظام التعليم الجديد (2.0) ونظام التقييم المعدل في المرحلة الثانوية (1.1).
واستعرض شوقي في كلمته، ما تحقق حتى الآن من بناء إطار عام لمناهج النظام التعليمي الجديد، والانتهاء من بناء المناهج الدراسية لرياض الأطفال وصفوف المرحلة الابتدائية - الصف الأول والثاني الابتدائي، وتدريب معلمي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية على النظام الجديد، وتطبيق النظام الجديد على جميع مدارس الجمهورية.
وأوضح شوقي أن الشكل العام للكتب اختلف في مرحلة رياض الأطفال وذلك في كتب اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والتربية الدينية، وتم إعداد كتاب للصف الثاني الابتدائي خاص بالرياضيات والباقة باللغة العربية، مشيرًا إلى أن شكل الفصول وطريقة التدريس اختلفت لتواكب المناهج الجديدة، لافتًا إلى أن الوزارة قد استجابت لأولياء الأمور وأعدت كتاب المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية ”connect plus“ للصفين الأول والثاني الابتدائي للفصلين الأول والثاني.
وأعلن شوقي إلى أن الدراسة في مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي ستبدأ 11 سبتمبر 2019، وللطلاب الأكبر سنًا ستكون في 21 سبتمبر 2019، مؤكدًا أن العام الدراسي يجب أن تطول مدته في مصر وذلك لمصلحة الطالب حتى يتمكن من استيعاب المواد الدراسية لأن ما يحدث في هذه المرحلة هو مستقبل التعليم في مصر واستثمارنا الحقيقي.
وتابع: "تم تقييم ما حدث العام الماضي في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بمساعدة مؤسسات دولية مستقلة وبناء على هذه التقارير قررنا بناء المناهج بشكل أسرع لتمتلك مصر المصفوفة المتكاملة بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى الثانوية العامة“.
وقال شوقي إنه تقرر الاستثمار في إعداد المناهج بشكل متسارع وذلك في 3 سنوات بدلًا من 10 سنوات لكل الأعوام الدراسية لضمان امتلاك مصر لمناهج جديدة تتسق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، كما أكد أن هناك تعاون مع عدد من الوزارات لإدخال مفاهيم جديدة في المناهج ومنها مفاهيم بيئية وسياحية والهوية والتاريخ.