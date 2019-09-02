أخبار مصر | حي العمرانية يستقبل العام الدراسي الجديد بتنظيف الشوارع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حي العمرانية يستقبل العام الدراسي الجديد بتنظيف الشوارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محافظة الجيزة، استعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد 2019- 2020، حيث قام حي العمرانية برئاسة محمد نور وهيئة نظافة وتجميل الجيزة، برفع المخلفات من أمام وداخل المدارس.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور على المدارس كلًا يى نطاق عمله للتأكد من الانتهاء من كافة أعمال الصيانة الشاملة وذلك بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية مؤكدًا على أهمية المظهر العام للمدارس وحالة النظافة بمحيطها وعدم السماح بكتابة أي عبارات أو إعلانات نهائيًا على أسوارها.

كما وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال أي شخص يقوم بلصق إعلانات على أسوار المدارس.

نرشح لكم.. محافظ الجيزة يراجع التجهيزات النهائية للمدارس مع مديري الإدارات التعليمية

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لقاءًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد والإطلاع على نسب تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيزات بالمدارس.

وجه راشد بوضع حلول عملية لمواجهة الكثافات الطلابية العالية على مستوى المدارس بالمحافظة، والاستفادة من كافة الفراغات والمكاتب الإدارية بالمدارس، وتحويلها إلى فصول دراسية لاستيعاب أكبر قدر من الطلاب لتفتيت أي كثافات داخل الفصول، إضافة إلى استغلال المدارس المجاورة ذات الكثافات الطلابية الأقل وتسكين طلاب بها وتوزيع المدرسين حسب احتياجات المدارس لسد أي عجز.

Advertisements

ووجه المحافظ مديري الإدارات التعليمية بالتأكد من توافر شروط السلامة الإنشائية والأمان بالمدارس والمنشآت التعليمية قبل بداية العام الدراسي من خلال اللجان المشكلة لمتابعة كل المدارس، ونقل جميع الرواكد لأماكن تخزين مؤقتة وآمنة بعيدًا عن السرقة والحريق.

والتأكد من تغطية جميع البالوعات وحصر المدارس التي تحتاج إلى رفع كفاءة الصرف الصحي بها، وكذا التأكد من سلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك وأسلاك الكهرباء وضرورة توفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة.

كما كلف المحافظ بتفعيل خطط الزيارات الميدانية وسرعة الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمباني ومتابعة نظافتها من الداخل (الأفنية – الفصول الدراسية – الطرقات – حجرات الأنشطة – دورات المياه – الأسوار ).

كما وجه محافظ الجيزة بالإبلاغ عن أى مشكلة تواجه المدرسة، مؤكدًا على مسئولية مديرى المدارس عن المحيط الخارجي للمدرسة، بحيث يتم الإبلاغ الفوري عند وجود بالوعة صرف بدون غطاء أو كابل كهرباء مكشوف أو حاله رصف سيئة بالشارع أو تجمعات للقمامة وإشغالات قد تعوق حركة الطلبة وتهدد سلامتهم، حيث يتم التعامل معها على الفور بالتنسيق مع رئيس الحى أو المدينة المختص.

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور على المدارس كلًا فى نطاق عمله للتأكد من الانتهاء من كافة أعمال الصيانة الشاملة، وذلك بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية مؤكدًا على أهمية المظهر العام للمدارس وحالة النظافة بمحيطها وعدم السماح بكتابة أى عبارات أو إعلانات نهائيًا على أسوارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال أى شخص يقوم بلصق إعلانات على أسوار المدارس.

ومن جانبة أشار خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تكليف مديرى العموم بحصر أى احتياجات بالمدارس لسرعة توفيرها سواء بالمشاركات المجتمعية أو من خلال المديرية، مشيرًا أن أعمال الصيانة تجرى بشكل جيد وخلال أيام سوف يتم الانتهاء منها بالكامل بكافه المدارس إضافة إلى أنه قد تم استلام الكتب الدراسية بنسبة90% من الوزارة وتم توزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده المحافظ بحضور السكرتير العام والسكرتير المساعد ورئيس مدينة الجيزة ووكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى عموم الإدارات التعليمية بالمحافظة ورئيس جهاز المتابعة الميدانية لعرض الإستعدادات للعام الدراسى الجديد والوقوف على السلبيات للعمل على حلها فى أسرع وقت.