أخبار مصر | مجلس "المهن العلمية" يناشد السيسي بالتدخل لإنقاذ النقابة من سيطرة النقيب المعزول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس "المهن العلمية" يناشد السيسي بالتدخل لإنقاذ النقابة من سيطرة النقيب المعزول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد مجلس نقابة المهن العلمية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لإنقاذ نقابة المهن العلمية من سيطرة النقيب المعزول عبد الستار المليجي"عضو مجلس شورى الإخوان السابق"، الذى عزلته أكبر جمعية عمومية فى تاريخ النقابة فى 12 أبريل الماضى، وحاشيته التى سيطرت على النقابة منذ 16/6/2019 نتيجة مخالفاته الإدارية الذى أدى إلى تدهور أحوال النقابة وتوجيه أموالها، حيث تتكدس النقابة الآن بأكثر من 65 فرد من أهاليه جميعهم غير علميين ما بين (فلاح_نجار مسلح_وغيرهم) بمرتب شهرى يزيد عن أربعة الآف جنيه للفرد الواحد، يقيمون إقامة دائمة بالنقابة وقاموا بتحويل قاعة اجتماعات المجلس إلى هنجر للمبيت الليلي بالبطاطين والحلل والصحون والأسلحة البيضاء والسنج والمطاوى وكل أدوات الردع والسيطرة لمنع أعضاء المجلس المنتخبين من دخول نقابتهم لتسيير أحوال النقابة والعلميين، وقد ظهرت أهم ملامح تحديه الجمعة الماضية بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والتى أبطلت وألغت الجمعية العمومية التى دعا إليها 30/8/2019 هو ومجموعته من المنتفعين الذين ينهبون أموال النقابة، وأصر على عقد الجمعية يوم الجمعة الماضيه وألغى فيها صلاة الجمعة متحديا القضاء الشامخ والأجهزة الأمنية.

وأصدر مجلس النقابة عدة قرارات أهمها: تحصين نفسه وتحصين قراراته الفاسدة السابقة خلال السنوات الاربع الماضية والتى نهب فيها أموال العلميين ووجهها تجاه اغراضه الخاصة والشاهد على ذلك هو إصراره على تعيينه لعناصر كلهم إخوان بلجان النقابة التى يبتدعها وإعلانه أن وزارة الداخلية تحسب له ألف حساب ولا تستطيع إقصاءه أو مراجعته.

وتابع البيان: علاوة على شطب جميع معارضيه من سجلات النقابة سواء كانوا أعضاء مجلس منتخبين أو علميين من مجالس الفروع مناهضين لسياساته الإخوانية بهدف حرمانهم من دخول الانتخابات القادمة وتلفيق التهم الكيديه والقضايا لهم لينفرد هو وحاشيته بمقدرات النقابة وكذلك محاولاته تجميع أسماء وهمية فيما يسميه بالجمعيات العمومية التى لا يحضرها سوى أقل من 50 فرد بما فيهم بعض موظفى النقابة، نظرا لانصراف العلميين من حوله

وأكد المجلس أن إعلانه عن سحبه للثقة من أعضاء مجلس النقابة بالمخالفة للقانون وبدون وجه حق وتشكيل لجنة بديلة اسماها لجنة كبار العلميين لتحل محل مجلس النقابه وهذا مخالف لكل الأعراف النقابية، أيضا إعلانه زيادة معاشات النقابة زورا وبهتانا وكذبا كنوع من الدعاية الانتخابية لابتزاز العلميين فى حين أن النقابة لا تملك مبالغ تتحمل هذه الزيادات، وسحبه جميع مبالغ الفروع وآخرها فرع المنصورة الذى سحب من خزينته 550 ألف جنيها.

كما تابع البيان: أن إهداره للمال العام بعد هدم قاعة مدينة نصر التى كانت تدر على النقابة أكثر من مليون ونصف جنيه سنويا بهدف بناء مبنى إدارى جديد بواسطة شركة مملوكة لأحد أصدقاءه مقابل التنازل عن نصف الأرض.

شراء أرض بالأمر المباشر بمبلغ مليون جنيه بمدينة مرسي مطروح دون اللجوء إلى القوانين المنظمة لعملية الشراء، كذلك قام بتحويل مبلغ 2 مليون جنيه لشركة الإصلاح العلمى التى أسسها لنفسه من أموال النقابة، وتقدمنا ببلاغ للنائب العام بشأنها رغم أنه لم يدفع فى تأسيسها سوى 375جنيه فقط.

وقد أصدرت اليوم المحكمة الإدارية العليا اليوم حكما برفض الطعن على حكم عقد الجمعية العمومية الباطلة التي عقدها الجمعة الماضية متحديا القضاء والامن ومجلس النقابة، لذلك يناشد اعضاء المجلس أجهزة الدولة لوقف مهزلة سيطرة المليجي على النقابه ومنع مجلس النقابه من دخولها.

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وكان أكد الدكتور محمد غريب أبو عميرة وكيل النقابة العامة للعلميين، إنه تم رفض الطعن المقدم من الدكتور السيد عبدالستار المليجي النقيب المعزول كما وصفه، اليوم الأثنين، بالادارية العليا، والذي تقدم به بعد صدور حكم من القضاء الإداري بوقف الدعوة التي أطلقها النقيب لعقد جمعية عمومية، الجمعة الماضي، وذلك لعدم قانونيتها.

وتابع أبو عميرة، أن مجلس النقابة يطالب وزارة الداخلية للتدخل في تسليم مقراتهم من أشخاص ليست ذي صفة بالنقابة العامة، وتعبث بالمستندات والمقرات، مضيفا أنه سيتم رفع جنح مباشرة علي كل من تعدي علي أموال العلميين، وأجري عمليات تزوير وانتحل صفات هيئة المكتب المنتخبة من مجلس النقابة العامة.

وأكد مجلس النقابة العامة للمهن العلمية في وقت سابق إخلاء مسئوليته لأي قرار تم اتخاذه بعد اقتحام النقابة العامة من قبل النقيب عبد الستار المليجى يوم 16 يونيه الماضى.

وأكد المجلس إخلاء مسئوليته عن أى قرارات تم اتخاذها بالاجتماع الباطل وغير القانونى والذى عقد الخميس الماضي بفرع مدينة نصر والذى ضم أشخاصا من غير ذى صفة ولم يتم انتخابهم بالطرق القانونية من قبل مجلس النقابة العامة.

وأضاف أن النقيب أصدر قرار بعد سيطرته على مقر النقابة منذ منتصف شهر يونيه الماضى، ومثبت بمحاضر رسمية حررها مجلس النقابة العامة مسبقا وقد حدد مجلس الدولة جلسة فى الشق المستعجل.

وأوضح أن مجلس النقابة والعلميين جميعا، لن يقفوا مكتوفى الأيدي، بعد أن كشف فساده وإهداره للمال العام، وعزله بجمعية عمومية تاريخ تم عقدها 12 أبريل الماضى، مشيرا إلي أن مجلس النقابة يقدر مؤسسات الدولة ويحترم القانون، وحريص علي اتخاذ المسلك القانونى والإجراءات القانونية لحل وإدارة الأزمة الراهنة.

وكان كل من المهندس الجيولوجي محمد غريب أبوعميرة، والدكتورة أميرة الحسيني، عضو مجلس النقابة العامة، أقام دعوى قضائية بمحكمة مجلس الدولة ضد الدكتور عبد الستار المليجي، مطالبا بوقف القرار السلبي الصادر بعقد الجمعية العمومية المزمع عقدها ٣٠٨٢٠١٩ بالمخالفة للقانون وموارده ولائحته التنفيذية.

وصدر القرار بعد احتلال المليجي مقر النقابة بمنتصف شهر يونيو بمساعدة بلطجية من كفر الشيخ ومثبت بمحاضر رسمية حررها مجلس النقابة العامة مسبقا، وحدّد مجلس الدولة جلسة الثلاثاء ٢٧٨٢٠١٩ في الشق المستعجل.