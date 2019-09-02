مصر | أبرزها "التخلف العقلي".. حالات يجوز للنيابة حفظ التحقيقات بها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزها "التخلف العقلي".. حالات يجوز للنيابة حفظ التحقيقات بها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسباب عديدة تدعو لحفظ الأوراق في القانون المصري وهو أمر إداري لا قضائي؛ لأنه يصدر إداريًا قبل بداية إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية، أما الأمر الذي يصدر عقب إجراءات التحقيق هو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى، وهو أمر قضائي له حجيته وتترتّب على الطبيعة الإدارية لأمر الحفظ عدة نتائج هي:

- أنه لا يكون ملزمًا للنيابة العامة أو لأعضائها، ويجوز الرجوع عنه في أي وقت.

- لا يقبل تظلمًا ولا استئنافًا من المجني عليه أو المدعي بالحق المدني.

- لا يقطع التقادم إلا إذا أخطر به على نحو رسمي.

كما يعتبر الأمر بحفظ الأوراق في القانون المصري هو أمر إداري تصدره النيابة العامة يفيد صرف النظر مؤقتًا عن تحريك الدعوى الجنائية وعن رفعها أمام القضاء، خلال مرحلة الاستدلال وليس في مرحلة التحقيق، وذلك إذا رأت النيابة العامة -بناءً على ما هو موجود بمحضر جمع الاستدلالات- أنه لا محل للسير في الدعوى وأنها لا تصلح للتحقيق ولا للعرض على القضاء.

ويجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق مدونًا بالكتابة ومؤرخًا وموقعًا عليه من النيابة العامة، كما يجب أن تقوم

النيابة بإعلانه إلى المجني عليه أو المدعي بالحق المدني.

"الأسباب القانونية"



1-إذا تبيّن للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونًا (كالعدول الاختياري)، أو توافر سبب من أسباب الإباحة (كالدفاع الشرعي).

2- وجود حالة من حالات موانع العقاب (كالجنون وعاهة العقل).

3-انقضاء الدعوى الجنائية، سواء بمضي المدة القانونية أو بوفاة المتهم أو بالصلح أو بالتنازل.

4-في حالة عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية، سواء لعدم تقديم الشكوى أو الطلب (في الجرائم التي تشرط ذلك) أو لسقوط الحق فيها.

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"الأسباب الموضوعية"



1- عدم كفاية الأدلة.

2- عدم معرفة الفاعل.

3- عدم صحة حدوث الجريمة.