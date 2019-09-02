مصر | مناظرة النيابة بـ"مذبحة 15 مايو": الأم مصابة بنزيف دموي.. والطفل تهشم في الجمجمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مناظرة النيابة بـ"مذبحة 15 مايو": الأم مصابة بنزيف دموي.. والطفل تهشم في الجمجمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كما كشفت مناظرة جثة الطفل أن عمره لا يتجاوز الثلاثة أعوام، وأنه أصيب بكسور متفرقة في جميع أنحاء الجسم وتهشم في الجمجمة. واستمعت النيابة إلى أقوال جيران المجني عليهم الذين أكدوا أنهم في الثالثة فجرًا سمعوا صوت صراخ واستغاثات من شقة المتهم في الطابق الثالث بمجاورة 14 بمنطقة 15 مايو، واستمر الصراخ لمدة ساعة تقريبًا حتى أذان الخليج 365 ثم هدأ الصوت، فاعتقد جميع الأهالي أنهما تصالحا وانتهت المشاجرة لكنهم عقب ذلك تفاجئوا بالمجني عليه أعلى العقار ويلقي بطفله الصغير. وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة ١٥ مايو، مفاده وجود متوفاة ومصاب داخل أحد العقارات، وبالانتقال والفحص تبين قيام سائق بقتل زوجته، والقاء نجلهما "٤ سنوات"، من الطابق الخامس، نظرًا لخلافات زوجية ومرور المتهم بحالة نفسية سيئة، واعتقاده بوجود "جن" معهم داخل الشقة.

وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

كشفت مناظرة النيابة العامة، في واقعة قيام سائق بقتل زوجته وابنه، أن الجثة لربة منزل في العقد الرابع من العمر، مصابة بعدة طعنات متفرقة في الرقبة والبطن والصدر، أسفرت عن وجود نزيف دموي غزير أسفر عن توقف وظائف الجسم عن العمل.

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