مصر | مناظرة النيابة بـ"مذبحة 15 مايو": الأم مصابة بنزيف دموي.. والطفل تهشم في الجمجمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مناظرة النيابة بـ"مذبحة 15 مايو": الأم مصابة بنزيف دموي.. والطفل تهشم في الجمجمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستمعت النيابة إلى أقوال جيران المجني عليهم الذين أكدوا أنهم في الثالثة فجرًا سمعوا صوت صراخ واستغاثات من شقة المتهم في الطابق الثالث بمجاورة 14 بمنطقة 15 مايو، واستمر الصراخ لمدة ساعة تقريبًا حتى أذان الخليج 365 ثم هدأ الصوت، فاعتقد جميع الأهالي أنهما تصالحا وانتهت المشاجرة لكنهم عقب ذلك تفاجئوا بالمجني عليه أعلى العقار ويلقي بطفله الصغير.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة ١٥ مايو، مفاده وجود متوفاة ومصاب داخل أحد العقارات، وبالانتقال والفحص تبين قيام سائق بقتل زوجته، والقاء نجلهما "٤ سنوات"، من الطابق الخامس، نظرًا لخلافات زوجية ومرور المتهم بحالة نفسية سيئة، واعتقاده بوجود "جن" معهم داخل الشقة.
نرشح لكم.. رفض استئناف النيابة على إخلاء سبيل الإعلامي "مدحت عيسى"
وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الإبتدائية، قرر أول أمس السبت، إخلاء سبيل الإعلامي مدحت عيسى المذيع بالتليفزيون المصري، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، فاستئنافت النيابة على قرار إخلاء السبيل.
وكانت قوة من وزارة الداخلية ألقت القبض على "عيسى" من منزله بمدينة 6 أكتوبر، الثلاثاء الماضي، وتم عرضه على النيابة العامة، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.
ويبلغ مدحت عيسي 42 سنة، وهو من مواليد مدينة السويس، ويعمل مذيع في القناة الرابعة المحلية بالتليفزيون المصري، والتي كان يقدم فيها أحد البرامج الثقافية، كما أنه عمل مذيع سابق بقناتي "الغد العربي" و"إم بي سي مصر".
نرشح لك.. ضبط مهندس تعدى بالضرب على ممرضة في الشرقية
ضبطت أجهزة الأمن مهندس تعدى بالضرب على ممرضة بالشرقية بعد تعديها عليه بالسب والقذف لنصرة طبيب تعمل لديه تشاجر مع المهندس.
وانتشر عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" فيديو يظهر خلاله شخص يتعدى على سيدة بالضرب ببندر أولاد صقر بمحافظة الشرقية.
وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين "مهندس زراعى، طبيب بشرى" مقيمان بندر أولاد صقر، بسبب خلافات الجيرة "قضية منظورة أمام القضاء لذات السبب"، وأثناء تدخل ممرضة بالعيادة الطبية الخاصة بالثانى لفض المشاجرة بينهما قام الأول بالتعدى عليها بالسب والضرب.
وتمكنت قوة مباحث المركز من ضبط المتهم الأول وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص وإتهم الممرضة بالتعدى عليه بالسب والقذف على إثر حدوث مشادة كلامية بينه وبين الثانى لذات السبب، وتم اتخاذ اللازم قانونًا.