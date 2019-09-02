مصر | حبس شاب ضبط بحوزته 20 تذكرة هيروين بحدائق القبة 4 أيام

وتعود البداية عندما خروجت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة حدائق القبة، لتفقد الحالة الأمنية بالشارع، واشتبه رجال المباحث في شاب، وبتفتيشه عثر بحوزته على 20 تذكرة هيروين وهاتف محمول ومبالغ مالية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

نرشح لك.. "طابور لشراء المخدرات والأمن يسقطه".. التفاصيل الكاملة لضبط "عاطف" ديلر أبو النمرس



تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أول أمس السبت، مقطع فيديو يرصد عشرات الشباب يقفون لشاب ينادونه باسم، "عاطف"، يتاجر في المخدرات بمنطقة ترسا، بنطاق مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، مطالبين الأجهزة الأمنية بالقبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وبالتواصل مع مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة أفاد بأن الفيديو قديم، وأن الشخص صاحب فيديو تجارة المخدرات بمنطقة ترسا، بنطاق مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، يدعى عاطف.خ.إ، 23 سنة، عاطل، سبق إتهامه في قضية مخدرات.

وأضاف المصدر ذاته أن الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة تمكنت من القبض عليه يوم الإثنين الموافق 29 يوليو، وضبط بحوزته 8 قطع لمخدر الحشيش، سلاح أبيض "كتر"، 4 شرائط "برشام مخدر"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1149 لسنة 2019، بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، موضحًا أنه بعرضه على النيابة العامة قررت حبسه إحتياطيا على ذمة التحقيقات على خلفية إتهامه بالإتجار في المخدرات، وأن 3 سبتمبر الجاري سوف ينظر قاضي المعارضات قرار تجديد حبسه.

نرشح لكم.. تأجيل دعوى بطلان انتخابات النادي الأهلي لـ3 نوفمبر



قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، تأجيل الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس بدر، أعضاء بالنادي الأهلي، لبطلان انتخابات النادي الأهلي التي فاز بها الكابتن محمود الخطيب وقائمته لجلسة ٣ نوفمبر المقبل.

وقالت الدعوى، التي حملت رقم 11421 لسنة 72 قضائية، إن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية على الرغم من حصولهم على حكم قضائي رقم 30817 لسنة 71ق، واجب النفاذ بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادي.

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وكانت انتخابات النادي الأهلي أسفرت عن فوز محمود الخطيب برئاسة النادي وقائمته الكاملة، قبل أن تقام دعوى قضائية ببطلان إجراءاتها وما ترتب عليها من قرارات.

نرشح لكم.. القبض على موظف بأحد الفنادق لبيعه تذاكر السكة الحديد بالسوق السوداء



تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من ضبط موظف بأحد الفنادق بمنطقة وسط المدينة، أثناء تواجده خارج محطة مصر لقيامه ببيع تذاكر خاصة بقطارات السكك الحديد بالسوق السوداء بأعلى من قيمتها بقصد التربح، وضبط بحوزته عدد ( 4 ) تذاكر لقطار " محدد ".

وبالفحص تبين أن التذاكر المضبوطة صادرة من ماكينة تذاكر خاصة بصراف "تم ضبطه".

وبسؤال الأول أقر بحصوله على التذاكر المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص " محدد " تعرف عليه أثناء تواجده بالفندق محل عمله نظير مبلغ مالي زيادة عن قيمة السعر المقرر لها بقصد إعادة بيعها لنزلاء الفندق بقيمة أعلى بهدف التربح، وأضاف بأن عملية توصيل التذاكر كانت تتم من خلال شخص آخر "محدد" يقوم بتوصيل التذاكر له وتحصيل المبالغ المالية المتفق عليها، وأكد سابقة تعامله مع المذكورين في شراء التذاكر عدة مرات ونفى معرفته بصراف التذاكر المضبوط أو سابقة تعامله معه.

وبسؤال صراف التذاكر أفاد باتفاقه مع شخص " جار تحديده " على توفير عدد من تذاكر القطار المُشار إليه بشكل دوري نظير حصوله على مبالغ ماليه وأكد سابق قيامه بذلك عدة مرات وإدعى بعدم علمه بالمتهم الأول.

وتم اتخاذ اللازم قانونًا.

