مصر | حبس شاب ضبط بحوزته 5 تذاكر هيروين في الزيتون

وتعود البداية عندما كانت البداية أثناء خروج قوة أمنية، تابعة لقسم شرطة الزيتون، لتفقد الحالة الأمنية بالشارع اشتبه، رجال المباحث في شاب ويدعى "محمد.خ"، 22 سنة، وبتفتيشه عثر بحوزته على 5 تذاكر هيروين 3 سرنجات ومبالغ مالية، وبسؤاله أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

نرشح لكم..‎سقوط عاطل انتحل صفة أمين شرطة للنصب على أصحاب الأكشاك بمدينة نصر



نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، في القبض على عاطل انتحل صفة أمين شرطة للنصب على أصحاب الأكشاك بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بورود اتصال هاتفي لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان، من "أحمد. ص"، 32 سنة، صاحب كشك، مفاده حضور أحد الأشخاص للكشك ملكه، مدعيا ًبأنه أمين شرطة من قوة إدارة مباحث التموين، وطلب منه مبالغ مالية، نظير عدم تحرير محاضر ضده، إلا أنه ارتاب في أمره فقام بالإبلاغ.

وانتقل ضابط بوحدة مباحث القسم، وبصحبته القوة المرافقة، وتمكن من ضبط "محمد. س"، 32 سنة، عاطل السابق اتهامه في القضية رقم 608 لسنة 2014م شبرا الخيمة ثان قليوبية " مخدرات " والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 7907 لسنة 2014م مدينة نصر ثان " تبديد " والمقضي فيها بالحبس 4 سنوات بجلسة 14112015م وبحوزته كارنيه باسمه منسوب صدوره للإدارة العامة لمعاهد معاوني الشرطة ( مزور )، تليفون لاسلكي منزلي موصل بشاحن سيارة، بادج مدون عليه الادارة العامة للمرور "الانضباطي المروري ".

وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغ، وما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بانتحاله صفة أمين شرطة باستخدام المضبوطات حوزته بقصد النصب على أصحاب المحال التجارية والأكشاك والتحصل منهم على مبالغ مالية بدون وجه حق.

Advertisements

وتحرر عن ذلك رقم 3415 لسنة 2019م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.‎

نرشح لكم..داخل مصنع بدون ترخيص.. ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة في مدينة نصر



نجح رجال المباحث بمديرية الأمن بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط قرابة 3 أطنان لحوم فاسدة داخل مصنع بدون ترخيص بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العميد محمد رجائي مدير إدارة التموين، بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين، من ضبط "م. ا. ن"، 24 سنة، المسئول عن مصنع لحوم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وعثر بداخل المصنع على 3.730 طن (لحوم، دواجن، دهون، شاورما، كفته، 450 كيلو مخلل، 150 كيلو زيت طعام، 50 كيلو زيت زيتون،80 كيلو توابل، 50 كيلو نشا، 40 زجاجة خل، 20 برطمان صلصة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.