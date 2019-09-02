شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط» لأبطال العالم لناشئي اليد: شرفتُم الرياضة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، الاثنين، أعضاء المنتخب المصرى لكرة اليد، الحائز على بطولة كأس العالم للناشئين. وأشاد «أبوالغيط» بتميز المنتخب وتشريفه للأمة العربية، قائلاً: «شرفتم الرياضة العربية».

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