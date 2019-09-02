شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يُكلّف برعاية فتاة تعرضت لحادث: «تحقيقًا لاستقرارها النفسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في لفتة إنسانية، وجه اللواء مجدى الغرابلي، محافظة مطروح، بتوجيه كافة أوجه الرعاية لفتاة تعرضت لحادث. وكلّف المحافظ في تصريحات صحفية، الإثنين، الجهات المختصة بالمحافظة بمساعدة الفتاة في استخراج الأوراق الرسمية لها من بطاقة رقم قومي، وشهادات تعليمية، مع انتقالها إلى دار رعاية بكفرالشيخ بمرافقة مندوبة من المحافظة، والمتابعة الشخصية لحالتها، لتحقيق الأمن والاستقرار النفسي والاجتماعي لها.

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