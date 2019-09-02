شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تستعين بـ«المدونين» لتنويع منصات مصر الترويجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة السياحة، الإثنين، إنه في إطار التشجيع والدعم الذي تقدمه الوزارة للشباب المصري من المدونين في مجال السياحة، الذين يخلقون محتوى جديد ومختلف للأماكن السياحية في مصر، قام مجموعة من هؤلاء الشباب المصري بالتواصل مع عدد من أهم المدونين والمؤثرين عالميا على وسائل التواصل الاجتماعي والمتخصصين في مجال السياحة، لدعوتهم لزيارة مصر التي أصبحت وجهة لكثير منهم، الذين يتابعهم مئات الآلاف من المتابعين ويسترشدون بآرائهم عند اتخاذ قرارات السفر.

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وأضافت الوزارة في بيان، الإثنين، أن المدون الأمريكي الشهير روري كريمر، والذي يتابعه مئات الآلاف حول العالم، زار مصر، بالتعاون مع أحمد وهبة، أحد المدونين المصريين، والذي اصطحبه في العديد من الأماكن، التي زارها مثل الأهرامات وقلعة صلاح الدين، وسهل حشيش، ودهب والجونة وغيرها من الأماكن السياحية.

وقال «كريمر»: «لقد أعادت مصر الابتسامة الحقيقية إلى قلبي بعد أن أمضيت آخر عامين اصطنع السعادة»، ونالت الصور، التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به إعجاب عشرات الآلاف من متابعيه، وكانت وزارة السياحة قد استعانت بالمدون المصري أحمد وهبة في المعارض السياحية الدولية ومنها بورصة لندن وبورصة برلين.

جاء ذلك في ضوء سعي وزارة السياحة لتنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لمصر، وهو أحد أهم المحاور التي يعتمد عليها برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية للمقاصد السياحية في مصر، وتأكيدا على دور مواقع التواصل الاجتماعي كأحد أهم هذه الآليات الترويجية الحديثة على مستوى العالم.