شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تقدم العزاء في وفاة السفير الروسي لدى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازي وزارة الخارجية في وفاة السفير الروسي لدى مصر، سيرجي كيربيتشينكو، في أحد المستشفيات بالقاهرة، الاثنين، متمنياً أن يتغمد الله الفقيد برحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

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وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت الاثنين، وفاة السفير الروسي في مصر، سيرجي كيربيتشينكو، داخل أحد مستشفيات القاهرة، عن عمر يناهز 68 عاما.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن «كيربتشينكو» توفي داخل المستشفى بشكل مفاجئ، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وينتمي السفير الروسي «كيربيتشينكو» إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل كمقاتل في الفرقة «103»، التابعة لحرس الكرملين.