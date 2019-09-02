شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يجري حوارًا مفتوحًا مع المواطنين في الشارع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تجول اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاثنين، في شارع «البازار» بحي الشرق، والمناطق المحيطة به، التقى خلالها بالمواطنين على مدى أكثر من ساعة.
وأجرى «الغضبان»، حوارًا مفتوحًا في مختلف القضايا التي تهم المواطن البورسعيدى، إذ أكد على تطوير شارع محمد علي، والمحاور المرورية في قلب المدينة، للقضاء على التكدس في قلب المدينة.
كما تفقّد «الغضبان» العديد من المنشآت التجارية الخاصة بالمواطنين، واطمأن على توافر السلع والخدمات بأسعار مناسبة.
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