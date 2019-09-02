​انطلاق دورة "تصحيح المفاهيم المغلوطة " بخريجي الأزهر للطلاب الوافدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

انطلقت بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر دورة "تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة"، للطلاب الوافدين من دول ( نيجيريا-الصين- أندونيسيا- جيبوتى –الفلبين).

وقال الدكتور محمد نجدى أستاذ العقيدة بجامعة الازهر في أولي الندوات والتي جاءت بعنوان " عنوان ” مفهوم الإسلام والإيمان والكفر"، أن هناك من جاوزوا حد الاعتدال إلى درجة الغلو والتشدد، وقادهم التشدد إلى مخالفة قواعد الإسلام بما تمليه عليهم عقولهم، ومن هنا نشأ الفكر التكفيري .

وأشار إلى أنه ليس لأحد أن يكفّر أحدا مِن المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقَام عليه الحجّة وتبين له المحجّة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بِالشّك، بل لا يزول إلا بَعد إقَامَة الحجّة وإزالة الشُّبهة، موضحا أن أبرز تداعيات التكفير هو المذهبية والتعصب المقيت والمغالاة، إثارة الفتن، ونشر النعرات العصبية مما يهدد وحدة الأمة و سلامتها وأمنها.

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وتناولت الندوة عدة محاور آخري :" توضيح مفهوم الإيمان والاسلام" ، "بيان العلاقة بين الإيمان والإسلام " , " حلول ناجحه للخروج من مأزق التكفير" .

تستمر فعاليات الدورة حتى الـ23 من سبتمبر الجاري بمقر المنظمة، بحضور 60 طالب من مختلف الجنسيات و بمشاركة نخبة من أساتذة وعلماء الأزهر الشريف.