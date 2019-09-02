البابا تواضروس يختم أسبوع "اخدم وافرح" لشباب مصر والمهجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

اختتم قداسة البابا تواضروس الثاني أمس فاعليات أسبوع الخدمة "اخدم وافرح" للشباب القبطي من الكنائس المصرية في المهجر وفي مصر وذلك للمرة الأولي، وخدموا على مدى سبعة أيام عدد من القرى وبيوت المسنين والأيتام وكذلك خدمة أطفال الشوارع واللاجئين السودانيين. وأقاموا كرنفالات وأيام روحية للأطفال واشتركوا في اجتماع قداسة البابا يوم الأربعاء الماضي.

وحفل هذا الأسبوع بمحاضرات روحية ألقاها قداسة البابا وصاحبا النيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والقس ميخائيل سمير والقس مرقس فوزي.

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كما أقيمت عدة قداسات واجتماعات صلاة وتسبحة يومية بعدة لغات.

وفي حفل الختام تم توزيع شهادات التقدير وهدايا تذكارية إلى جانب استعراض حصاد أسبوع الخدمة، بحضور عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة وبعض الأراخنة.

شارك في فعاليات "اخدم وافرح" ١٥٠ شاب شابة معظمهم ممن اشتركوا العام الماضي في الأسبوع العالمي الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذين أتوا من جميع أنحاء العالم.