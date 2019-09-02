الفلاحين تطالب الحكومة بإحياء "عيد الفلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، الحكومة بتكريم الفلاحين والمزارعين بإحياء عيد الفلاح، الذي يأتي كل عام في التاسع من سبتمبر الجاري، حيث إنه منذ عام 2014 وحتى الآن لم يتم الاحتفال بـعيد للفلاح المصري.
وقال بيان صادر عن النقابة، الاثنين، إن المناسبة تأتي هذا العام في ظل اهتمام كبير من الدولة بالقطاع الزراعي وبإعادة وضع الزراعة لسابق عهدها، وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي بعد ثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢ بهدف تحقيق العدالة وإنصاف الفلاحين والطبقة الكادحة المهمشة، تفعيلا لمبدأ القضاء على الإقطاع أحد مبادئ الثورة الستة.
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