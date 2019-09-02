محافظ القاهرة: استرداد 8500 م2 أراضي أملاك دولة بعين شمس واستغلالها لخدمة أهالي الحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد محافظ القاهرة خالد عبدالعال، أنه لاتهاون في استرداد حقوق الدولة من المتعدين على أراضيها، لافتا إلى أنه في إطار جهود المحافظة ضمن الموجة الثالثة عشر لاسترداد أراضي الدولة، تمكنت أجهزة المحافظة، اليوم الإثنين، من استرداد مساحة أرض بعين شمس حوالي 8500 م2 سيتم استغلالها بالشكل الأمثل لخدمة أهالي الحي.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم، أعمال إزالة عقارين مقامين بالمخالفة بدون ترخيص بالاعتداء على أرض الدولة بعين شمس، وذلك في إطار جهود المحافظة في استرداد أرضى الدولة ضمن الموجة (13).

وقامت أجهزة المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة بإزالة العقارين المخالفين، وكذلك استرداد 3 قطع أراضٍ مجاورة لهما، استغلها البعض في إقامة ساحة انتظار للسيارات ومقهى.